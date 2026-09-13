„Někdy člověk kroutí hlavou nad tím, co jsou lidé schopni vyhodit. Nejhorší jsou mrtvá zvířata, včetně koček. Narazili jsme i na slepici zabalenou v plastu. Taky jsme už našli peníze nebo dokonce dopisy z vězení,“ řekl Jan Bucek, vedoucí rozboru odpadu.
V popelnicích na směsný odpad se podle něj často objevují další a přece jen „normálnější“ věci, které do něj ale nepatří. „Třeba baterie, elektronické cigarety, stavební odpad, často plný azbestu, nebo jehly na léky pro ředění krve,“ pokračoval Bucek.
Upozornil, že na skládkách by se z podobného odpadu, hlavně z elektra či stavební suti, mohly uvolňovat nebezpečné látky.
Problémové plechovky
Hromada, kterou popelářský vůz vysypal na plachtu položenou v parku na ulici Dolní Brána, tentokrát podobné „perly“ neobsahovala. I tak se tu ale našly překvapivé kousky.
„Lidé se nerozpakují do směsného odpadu házet zbytek židle, sklo, plyšáky i oblečení. Také tam končívají plechovky, ale s tím mají lidé i úřady obecně problém, kam s nimi. Trendem ve městech je zřizovat společné popelnice na plasty, kartony a právě plechovky,“ řekla lektorka Petra Wesley (35).
„Co mě třeba fascinuje, že někdo je schopen poctivě sešlápnout PET lahve, aby zabrala v popelnici méně prostoru, ale pak ji stejně vyhodí do směsného odpadu namísto plastového,“ pokračovala žena, která dnes školí veřejnost, jak s odpadem správně nakládat.
Do popelnice není podle ní vhodné odhazovat ani kusy nábytku, přestože se do ní vejdou. „Lepší je někde pár týdnů skladovat a pak v rámci čtvrtletního svozu velkoobjemového odpadu vyhodit do těchto kontejnerů,“ dodala.
Odpad se prodražuje
Radnice Nového Jičína, která akci uspořádala, se snaží množství směsného odpadu snížit, protože náklady na jeho uložení a zpracování každý rok rostou.
„Letos smíme dle počtu obyvatel uložit na skládku 3450 tun odpadu za poplatek 500 korun za tunu. Tento limit vyčerpáme už v září. Od října už nás bude stát uskladnění jedné tuny 1600 korun,“ podotkl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Novojičínští platí na svoz a likvidaci 840 korun ročně. Město jim přispívá zhruba stejnou částkou. „Proto tuto jsme akci veřejného třídění uspořádali. Budou-li lidé efektivněji třídit, poznají to i na svých peněženkách. Výsledky aktuálního rozboru budeme vědět za dva týdny,“ uzavřel místostarosta.