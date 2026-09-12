Pugéty žena váže z toho, co zrovna zahrada nabízí. Jsou z kopretin, chrp, koukolů, hvozdíků, tulipánů, slunečnic, pivoněk, aster, cínií, echinaceí a dalších sezónních krásek. Jako od babičky. Žádné dvě kytice nejsou stejné. Právě v tom je jejich kouzlo.
„Nevěsty často říkají, že takové kytky ani neznají. Květinoví farmáři prostě svoje květiny vymazlí a vědí, kdy konkrétní druh sklidit, aby pugét dlouho vydržel a aby kytky v něm nakvétaly postupně,“ líčí Martina.
Bez chemie
Není to konfekce a žena umí vkusně kouzlit i s křivým stonkem. „Moje kvítí není dokonalé, ale přirozené, tak jako v přírodě. Je divoké, trochu romantické a hlavně opravdové. Proto jsem ho pojmenovala Raw,“ vysvětluje.
Tím, že ho pěstuje bez chemie, musí mu věnovat hodně času. Je to neustálý boj s plevelem. Půdu se snaží vyživovat pomocí kompostu, hnoje, zeleného hnojení a další organické hmoty. Raw kytice přitom nestojí majlant cena se pohybuje od 300 do 500 korun.
Sedm je zatím strop
Před deseti lety nic nenasvědčovalo tomu, že z paní Martiny bude jednou květinářka bez květinářství. S manželem si postavili dům a za ním zůstal dlouhý kus zahrady. Takzvané záhumenko, které bylo škoda nechat ladem. Dnes už žena v hlavní sezoně zvládne připravit i několik kytic denně. Rekord? Sedm velkých. To už považuje za svůj strop.
Martina se při vázání zamýšlí také nad tím, komu je kytice určená. Pro mladou slečnu? Tak bude třeba růžová. Pro maminku? Sáhne po jiných barvách. Pak už nechá pracovat přírodu. Výsledkem je pokaždé trochu jiné překvapení. Martina doufá, že jednou zálibu promění ve skutečné živobytí.
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