Těžní věž zaniklého dolu František v Horní Suché plánovali po ukončení těžby také zbourat. S tím se však místní nesmířili. Rozhodli se toto vyhlídkové místo, nejvyšší v celém regionu s panoramatickým výhledem s výškou 85,5 metrů zachránit.
„Povedlo se. Do majetku jsme skipovou věž získali po dlouhých letech, kdy hrozila reálně demolice. Sázka na proměnu v atraktivní navštěvovanou památku nám vychází. Rozjeli jsme i únikovku, kterou nikdo jiný nikde nemá,“ říká starosta Jan Lipner (61, STAN).
Úniková hra nespočívá klasicky ve vysvobození se z pasti. „Tří až čtyřčlenná parta se ocitne ve velíně šachty při mimořádné situaci. Při úniku metanu do podzemí, následných výbuchů a závalů. Musí řešit, co s tím,“ popisuje hru starosta.
Skelet i útroby věže nyní opravují, vybudovat tu chtějí třeba i netradiční místo po budoucí svatebčany.
Parametry věže
* Nadmořská výška u paty věže: 281 m n. m.
* Celková výška věže: 85,5 metru
* Počet schodů: 461 až 472 schodů podle konkrétního úseku/přístupu
* Zprovoznění věže: rok 1983
* Důl František byl založen v roce 1911, v letech 1948 až 1989 nesel název důl Prezident Gottwald.