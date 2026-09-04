Žena je pohřešovaná od rána 3. září. Ani do práce v Ostravě také nedorazila. „Dívejte se kolem sebe. Cokoliv pomůže. Pokud ji uvidíte, volejte policii,“ žádá na sociálních sítích zoufalý manžel.
S hledáním pomáhají přátelé, kteři ji neúnavně pročesávají místa, kde by se mohla nacházet. „Prosíme celý Frýdek-Místek o pomoc s hledáním. Ve čtvrtek 3.9. brzy ráno za neznámých okolností zmizela naše kamarádka, dcera, sestra, manželka, a především maminka dvou malých dětí Jana Šerjeníková. Jedná se o zodpovědnou ženu, které se mohlo něco stát. Nedorazila do práce. Víme, že je bez dokladů, bez peněženky a bez telefonu. Prosíme kohokoliv, kdo by ji zahlédl, nahlaste to na policii,“ uvedla na sociální síti kamarádka Tereza.
„Sobota, tři ráno. Nenašla se. Pokračujeme zítra," dodala později Tereza. Rodina a přátelé se naděje na nalezení nevzdávají.
V ohrožení života?!
Jana je vysoká 170 cm, střední postavy, má zelené oči a tmavé rovné vlasy. „V době odchodu z místa bydliště není úplně zřejmé, co měla oblečené, nicméně se nejčastěji oblékala do sukní,“ uvedla vrchní inspektorka Petra Hrubá a dodala: „Je podezření, že by mohla být v ohrožení života či zdraví.“
„Podle nových informací má mít žena u sebe šedý batoh zn. Crossroad. Po pohřešované ženě policisté stále pátrájí, avšak dosud s negativním výsledkem. Opět žádáme veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání. V případě poznatků či nových informací volejte na linku 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu Policie České republiky," řekla v sobotu dopoledne komisařka Nikol Bočková.