Žena je pohřešovaná od rána 3. září. Ani do práce v Ostravě také nedorazila. „Dívejte se kolem sebe. Cokoliv pomůže. Pokud ji uvidíte, volejte policii,“ žádá na sociálních sítích zoufalý manžel. Mladá maminka je zodpovědná, nikdy v minulosti se nic podobného nestalo.
S hledáním pomáhají přátelé, pátrá po ní i policie. Podle policejní databáze po osobách je hledaná vysoká okolo 170 cm, střední postavy, má zelené oči a tmavé rovné vlasy.
„V době odchodu z místa bydliště není úplně zřejmé, co měla oblečené, nicméně se nejčastěji oblékala do sukní,“ uvedla vrchní inspektorka Petra Hrubá.
„Je podezření, že by mohla být v ohrožení života či zdraví,“ dodala Hrubá. Policisté prověřili místa, kde by se mohla zdržovat. Dále zkontrolovali zdravotnická zařízení, nákupní centra či parky. Marně. Žádají proto veřejnost, aby s jakýmkoliv poznatkem kontaktovala linku 158, nebo se obrátila na kteroukoliv služebnu Policie České republiky.
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