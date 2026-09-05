Aby se stal profíkem, studoval Michal Brousil obor strojník požární techniky v Příbrami. Když před časem v portugalském Lisabonu na mistrovství světa hájil české požární barvy, potkal osudovou lásku Petru. „Moje manželka je učitelka, závodí za dobrovolné hasiče,“ řekl úspěšný svalovec Michal.
Na závody teď jezdí společně. „Na Tchaj-wanu jsem letos bral druhé místo a prvenství mi uniklo o 0,8 sekundy. Se ženou bereme cesty do ciziny už jako dovolenou, na kterou se celý rok připravujeme,“ uvedl šampion.
Nejde o tituly, ale o zážitky
„Ve vrcholovém požárním sportu jsem už vyhrál, co jde, dokonce vícekrát. Jsem dvojnásobným mistrem světa, čtyřnásobným mistrem Evropy. Výhra a titul nejsou motivací. Jde mi o zážitky, poznávání světa, lidí, všeho krásného,“ vyznal se. Nejbližší soutěž čeká nejdrsnějšího hasiče a Čecha letos v listopadu v Saudské Arábii.
Na žádné další koníčky při pravidelných službách a sportování Michal už moc času nemá. „Až na výlety na motocyklech s tátou a bráchou po Evropě. Nejvíce se nám líbí v Černé Hoře i jinde na Balkánu,“ uvedl.
V nošovické hasičské stanici je strojníkem a řidičem, který vozí kolegy k požárům, nehodám a dalším událostem. Nejhorší jsou pro něj výjezdy, při nichž jde o život a zdraví, zejména dětí. „To je člověk hodně dlouho zdrcený. Něco prostě neovlivníme, i když vždy zasahujeme s plným nasazením,“ říká šampion.
Na Taiwanu soutěžili ve 4 disciplínách:
*1. roztažení a motání hadice
*2. natažení hadice lešením po žebříku, výběh nahoru a vytažení nahoru 20 kg závaží, seběhnutí, zaseknutí sekerou 6 kg do špalku, napojení hadice
*3. bušení kladivem, posunování 50 kg závaží, běží s 80 kg figurínou slalomovou trať
*4. výběh a seběhnutí tří pater s motorovou pilou