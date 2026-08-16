„Právě na sochách v životní velikosti si zakládám. Z celého množství v galerii je jich víc než 90%. Drtivá většina z nich je navíc dělaná z jednoho kusu dřeva. Dokážete si představit, jaké obrovské kusy kmene to původně byly,“ řekl Jiří Halouzka.
Umělec byl 25krát zapsán do České knihy rekordů, má tři zápisy ve světové Guinessově knize rekordů a je i v britské Oxfordské encyklopedii slavných osobností. Svá díla tvoří „postaru“. „Jsem stará škola, používám jen motorovou pilu a dláta. Frézy, brusky a laser, to není nic pro mě,“ usmál se řezbář.
Betlém se stále rozrůstá
Pradědově galerii dominuje monumentální dřevěný betlém, který v Česku drží co do velikosti a rozsahu jasné prvenství. Řezbář ho dál rozšiřuje. „Je v něm 36 postav a chystám další. Vždy tvořím zvířata i lidi, kteří v kontextu historickém i zeměpisném mohli v té době na daném místě žít,“ rozhodl se Jiří Halouzka.
Rekordní betlém začal vznikat v roce 1998, 10 let po umělcově osobní návštěvě u Jana Pavla II. v papežově sídle Gandolfo. „Slovy o betlému jako knize, ze které se dá mnohé vyčíst, mě inspiroval. Když jsem se do práce na betlému pustil, řešili jsme i jeho případné umístění na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Z toho ale nakonec sešlo,“ vylíčil.
Rekord za rekordem
Dominantou v galerii Jiřího Halouzky je 10 a půl metru vysoká socha strážce Jeseníků, děda Praděda, rovněž vyrobená z jediného kusu dřeva. Umístěna je na vrcholu stejnojmenné hory, po 11 letech chystá sochař výměnu za novou verzi.
Unikátem je také dřevěný obraz Pradědovy říše. Betlém, obří Praděd a obraz jsou v „Guinessovce“. Mezi českými rekordy jsou mimo jiné kolekce andělů, draků, koní či závěsný lustr, vše v měřítku jedna ku jedné.
Galerii můžete navštívit přes prázdniny denně od 9 do 18 hodin na adrese Jiříkov 39.
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