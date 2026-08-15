Před dvaadvaceti lety se vyšel Josef Gruszewski s kamarády na jezero poblíž svého domova. Slunili se, užívali vodních radovánek. Bezstarostně skákali do vody, než se pro něj letní bezstarostnost změnila ve vůbec nejhorší noční můru.
„Osudnou se mi stala šipka do vody, při níž jsem si přivodil vážný úraz s porušením páteře a též míchy. Domů mě propustili z nemocnice a rehabilitačního zařízení až po roce jako invalidu,“ popisuje nejhorší měsíce života Gruszewski.
Jiného by nepřízeň osudu zlomila, ne tak vitálního a statečného Josefa. Dostudoval střední školu a začal aktivně sportovat. „Dívám se na svět pozitivně. Moc mi pomohl sport, který jsem vždy miloval. Závodně plavu a hlavně hraji ragby na vozíku,“ říká.
Pomáhá k samostatnosti
Josef je peer mentorem, poskytuje psychickou i sociální pomoc a podporu dalším lidem po poranění míchy. „Pacienti získávají průvodce, který jim předává vlastní zkušenosti a praktické rady. Díky tomu se rychleji orientují v nové životní situaci a mohou dříve získat větší míru samostatnosti,“ uvádí primářka rehabilitačního ústavu v Hrabyni Hana Davidová.
Na starosti má peer mentor Josef deset lidí z Rehabilitačního ústavu Hrabyně a Chuchelná. „Pořádám přednášky pro pacienty o problémech, se kterými se po úrazu běžně setkávají. Radím jim, jak si upravit domácnost, jak s přesuny mezi vozíkem a autem, s manipulací s vozíkem, ale i s návratem do běžného života,“ vypočítává.
Zápolí i trénuje
Nepřestal ani sportovat, Naopak! Ragby vozíčkářů se začal věnovat poté, co po úrazu strávil dva měsíce ve Fakultní nemocnici Ostrava a přes půl roku rehabilitoval v Hrabyni. Nyní působí jako hráč, trenér a i koordinátor Sportovního klubu SK Ostrava, se kterým pravidelně cestuje na turnaje po celé Evropě.
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