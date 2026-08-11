Kdysi nevyšší stavba v Československu, která léta už jen chátrá a hrozila ji i demolice, má nyní naději na znovuvzkříšení. „Kvůli jeho zoufalému stavu mu přezdívali »strašidelný dům«. Chceme jej do tří let proměnit na »dům radosti«, v němž najde domov 111 partají,“ uvedla architektka Eva Jiřičná (87).

Při rekonstrukci, která právě začala, se počítá se zvýšením stavby z dosavadních 68 na 73 metrů. Budova má 22 nadzemních a dvě podzemní podlaží.

Václav v Ostravě za půl miliardy už roste: Byty v něm nebudou na prodej

Vizualizace polyfunkčního domu Václav v Ostravě.

Byty tu koupí město

Dostavěno má být za tři roky. Celkové náklady město a investor vyčíslili na zhruba 390 milionů včetně souvisejícího parkovacího objektu.

Investor chátrající stavbu koupil od města za 55 milionů. Magistrát v hotové stavbě odkoupí část bytů a parkovacích míst za zhruba 230 milionů. Vzniknou tu byty od 30 do luxusních 203 m2 a zájem o ně je již nyní.

„Za tři roky tu budou balkony se zelení i zavlažováním, aby do dnes již zeleného města lépe zapadly. Po 58 letech se věžáku snažíme navrátit život,“ plánuje architektka Jiřičná.  

Nejvyšší mrakodrap v Česku: Dvě věže v Ostravě, jedna bude měřit 170 metrů

Vítězný návrh na podobu Ostrava Towers, z nichž jedna věž by měla měřit 170 metrů a stát se tak nejvyšší budovou Česka.

Postaví i parkovací dům

Věžák představuje významnou památku ostravské architektury. Stavba je cenným dokladem pozdního internacionálního stylu a bruselského stylu a odráží tehdejší snahu o moderní a komfortní bydlení.

Stavební úpravy také počítají s proměnou přilehlého okolí. „Přibude park i volnočasová zóna,“ potvrdila architektka. Počítá se i s výstavbou parkovacího domu.

Ostravský mrakodrap má ve své výšce konkurenci. Ve městě vzniká další výškové budovy. Ostrava Towers Complex představuje dvě věže, které se mají stát nejvyššími mrakodrapy Česka.

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Začala rekonstrukce vybydleného ostravského mrakodrapu, který lidé přejmenovali na »strašidelný dům«.
Začala rekonstrukce vybydleného ostravského mrakodrapu, který lidé přejmenovali na »strašidelný dům«.
Autor: Foto Blesk - Karel Janeček a MMO