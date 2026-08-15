Odmala se motala pod nohami dědečka v truhlářské dílně, kde se naučila zručnosti i vědomostem, které se jí dnes hodí. I pro studium si vybrala technický obor - vystudovala letecký management.
„Během rodičovské dovolené pomáhala babičce. Vozila jsem jí nákupy, uklízela, sestavovala i nábytek, montovala žaluzie. Babička říkala, napůl v legraci, že bych se tím klidně mohla i živit. Měla pravdu,“ směje se dnes Nicola Orlíková.
Tehdy nad tím ale moc nepřemýšlela, po synovi (7) se jí narodila dcerka (4). Pak přišla zdrcující lékařská diagnóza: Rakovina prsu.
Hledala se
Nicola se nezhroutila i kvůli svým dětem bojovala o každý den. „Byla jsem odkázána zcela na pomoc své rodiny, a když jsem se po biologické léčbě a chemoterapiích po čase zvedla, hledala jsem se a přemýšlela, kde se nejlépe uplatním. My samoživitelky to máme s prací docela těžké, i když máme kolem sebe prarodiče a sourozence. Pak jsem si vzpomněla na slova babičky a stala se ze mě hodinová manželka,“ říká.
Tuto pro ženu netradiční službu nabízí od dubna, dva roky od vyléčení rakoviny. Má ji vedle svého stálého zaměstnání, kterým je pojišťovnictví.
„Na začátku si službu hodinové manželky obzvláště osamělí muži pletli s erotickým průmyslem, a vypisovali oplzlé vzkazy. Snad s tím už nadobro skončili,“ přeje si.
Vedlejšák jako terapie
O její služby je velký zájem. Nejvíc převládá požadavek o pravidelný úklid domácností, sestavování nábytku, vrtání a nákupy. „Práci mám jako léčbu, která navíc šetří ostatním lidem čas a energii, kterou si mohou ušetřit na léčbu či pro své koníčky,“ uvádí a dodává:
„S rakovinou je třeba se rvát, přeprat ji. Ukázala mi, že smysl života spočívá v pomoci druhým. V tomto jsem se našla. Jsem také součástí organizace Bellis, kde nám druhé ženy, také po nemoci, pomáhají tuto část života zvládnout. Vyměňujeme si informace a vzájemně se podporujeme,“ popisuje Nicola.
Pracovní kalendář má zaplněn pokaždé jinak. „Mám pravidelné klienty, ke kterým jezdím každý týden a mezi to vkládám jednorázové klienty. Třeba vánoční termíny budu otvírat už v září, do Vánoc tak pojedu v jednom kole,“ plánuje. Sazba za hodinu je 300 korun.
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