I když nebyl jištěný, podal opilec v areálu na ulici 28. října cestou nahoru solidní lezecký výkon. „Měl však zjevné potíže dostat se bezpečně dolů,“ uvedli strážníci, které zavolal svědek.
Ochmelkovi navíc na stěně padaly kalhoty, jeho nahé pozadí tak v slunci takřka házelo "prasátka". Situaci si strážníci ověřili na jedné z městských kamer a vyrazili na místo.
Násoska mezitím podle svědka schválně stěnu poškodil. Jakmile dorazili strážníci, bleskurychle slezl dolů a ještě našel síly na úprk. „Po krátkém pronásledování byl zajištěn,“ dodali strážníci.
Muž za asistence policie nadýchal 2,87 promile! Kvůli opilci dojeli na místo i hasiči a záchranáři. Ochmelka skončil krátce v nemocnici a pak na záchytce. Na vysvětlení už se těší magistrát.