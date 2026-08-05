„Člověk narazí na internetu na reklamu, která klamavě slibuje rychlé zbohatnutí, extrémně vysoké zúročení peněz, jenž v bance nedostanete. Podporují to vymyšlená tvrzení známých osobností,“ popisuje metody podvodníků ostravský kriminalista, který se na vyšetřování podílel. Zfalšovaná videa zneužila tváří třeba Petra Fialy, Andreje Babiše, Leoše Mareše či Dany Drábové.
Důvěřivci tak svěřili neznámým lidem veškeré osobní a kontaktní údajně a především peníze, které si mnohdy půjčili od bank nebo příbuzných.
Poškození se zaregistrovali na falešných webových stránkách, stáhli si aplikaci, která ukázala smyšlené výdělky a jejich zúročení. Po písemné komunikaci většinou přes WhatsApp lámanou češtinou vedli samozvaní poradci své oběti k „investování“.
Velké zatýkání
„Účastnil jsem se s ukrajinskými kolegy u padesáti domovních prohlídek v Kyjevě, na jejichž základě zatkli hlavního organizátora (37) a devět kompliců (20 až 40). Čechy připravili o desítky, možná i stovky milionů,“ dodal.
Před soud půjde organizovaná zločinecká skupinka na Ukrajině. Není vyloučeno, že obžalovaných ještě přibude.
„Varujeme před podobnými podvodnými jednáními a doporučuje maximální obezřetnost. Ke každé této transakci je třeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny,“ varuje policistka Eva Michalíková.
Za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup k počítači a do telefonu. Případy internetových podvodů jsou velmi sofistikované a neustále přibývají.