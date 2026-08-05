„Člověk narazí na internetu na reklamu, která klamavě slibuje rychlé zbohatnutí, extrémně vysoké zúročení peněz, jenž v bance nedostanete. Podporují to vymyšlená tvrzení známých osobností,“ popisuje metody podvodníků ostravský kriminalista, který se na vyšetřování podílel. Zfalšovaná videa zneužila tváří třeba Petra Fialy, Andreje Babiše, Leoše Mareše či Dany Drábové.

Důvěřivci tak svěřili neznámým lidem veškeré osobní a kontaktní údajně a především peníze, které si mnohdy půjčili od bank nebo příbuzných.

46 milionů poslala podvodníkům: Kvůli rekordnímu průšvihu v Hradci padají hlavy

Zaměstnankyně poslala podvodníkům 46 milionů.

Poškození se zaregistrovali na falešných webových stránkách, stáhli si aplikaci, která ukázala smyšlené výdělky a jejich zúročení. Po písemné komunikaci většinou přes WhatsApp lámanou češtinou vedli samozvaní poradci své oběti k „investování“.

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Podvodníci vylákali z důvěřivců až stovky milionů. (srpen 2026)
Zdroj: PČR

Velké zatýkání

„Účastnil jsem se s ukrajinskými kolegy u padesáti domovních prohlídek v Kyjevě, na jejichž základě zatkli hlavního organizátora (37) a devět kompliců (20 až 40). Čechy připravili o desítky, možná i stovky milionů,“ dodal.

Před soud půjde organizovaná zločinecká skupinka na Ukrajině. Není vyloučeno, že obžalovaných ještě přibude.

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Jeden z podvodných kurýrů, kterému hrozí až osm let vězení.

„Varujeme před podobnými podvodnými jednáními a doporučuje maximální obezřetnost. Ke každé této transakci je třeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny,“ varuje policistka Eva Michalíková.

Za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup k počítači a do telefonu. Případy internetových podvodů jsou velmi sofistikované a neustále přibývají.

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Domovních prohlídek provedli kriminalisté v Kyjevě pět desítek. Obvinili 10 zločinců.
Domovních prohlídek provedli kriminalisté v Kyjevě pět desítek. Obvinili 10 zločinců.
Autor: PČR