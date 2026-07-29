Video zveřejněné moravskoslezskými záchranáři zachycuje okamžiky, kdy chodci na přechodech spoléhají jen na zelenou. Auto je přitom na dohled, přesto vykročí.
„Někteří chodci svým chováním na vozovce ohrožují jízdu sanitky nebo ji přinutí úplně zastavit. Nevěnují se provozu, často mají sluchátka, kapuci nebo hledí do mobilu,“ upozornil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Nejde přitom o žádnou maličkost. Každé zbytečné zabrzdění může znamenat zdržení u člověka, který bojuje o život. Záchranáři navíc teď mají práce víc než obvykle. Kvůli prázdninám a letnímu počasí počet výjezdů už několik týdnů výrazně převyšuje dlouhodobý průměr.
„Pro posádky to znamená velkou zátěž i nutnost zůstávat velice ostražitými,“ dodal Humpl s prosbou k veřejnosti. „I když máte na přechodu zelenou, při příjezdu vozidla s právem přednostní jízdy mu musíte umožnit bezpečný průjezd. V krizové situaci totiž mohou rozhodovat pouhé vteřiny.“