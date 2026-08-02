Mimo skleníky nebo tropické zahrady vykvetou tyto exotické královny výjimečně. Navíc v Ostravě, jejíž celoroční klima není pro „pichláček“ nejideálnější. Aby krasavice původem z Texasu a Mexika vzešla, a pak rozkvetla, je třeba se vypořádat s vlhkostí.
„Voda je její hlavní nepřítel. Při koupi neomexicany mě varovali, že se jí u nás a ještě na zahradě nebude dařit. Je to vůbec první agáve, kterou jsem si pořídil. Po 11 letech zkrásněla patnácti květy, které jsou plné opylujících včel,“ řekl pěstitel Zdeněk Albrecht.
Pěstění není snadné
„Mám neskutečnou radost, že se mi oba dva roky po sobě daří vypiplat takové skvosty, jimž se podivují i zkušení arboristé. Bohužel květy uvadají už po měsíci,“ posteskl si Albrecht.
Z kvetoucí rostliny postupně opadávají odnože a semínka, z nichž mohou vzejít nové rostliny. Jde ale o zdlouhavý a ne vždy úspěšný proces. „Semena jsou schopna zrodu pouze po určitou dobu. Pokud nespadnou na úrodnou půdu či vůbec nespadnou, nepřežijí,“ říká pěstitel.
Vypiplal velikány
Pod kmenem agáve měřícím 3,75 metru je pěstitel vysoký 1,75 metru miniaturní. „Nemůžu té krásné podívané na žluté květy uvěřit. Udělala mi radost, jako agáve havardiana vysoká 3,7 metru s 13 květy loni,“ uvedl pěstitel.
Agáve vydrží i naše zimní počasí. „Před příchodem zimního období je nutné provést kolem rostlin zimní zábal, aby se zabránilo přístupu vlhkosti,“ radí Zdeněk Albrecht. Agáve neomexicana je mrazuvzdorná a krátkodobě vydrží i teploty do -30 stupňů Celsia.