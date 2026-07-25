Listy trpaslíka jsou jeden až tři centimetry široké. A bílé květy se žlutými tyčinkami pouze centimetrové. Otevírají se ráno, brzy odpoledne se zavírají. „Roste ve vlhkém bahně a ve vodě při 25 stupních Celsia,“ řekl botanik David Kubala.
Dvacet let po objevení rostliny, květina v původní lokalitě vymizela. Půda tam vyschla kvůli horkému pramenu, u něhož rostla.
Jednu rostlinu získala na konci roku 2025 ostravská zoo z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde roste v tropickém skleníku v zázemí.
V kontrastu s nejmenším leknínem světa mohou lidé v areálu zoo v Ostravě vidět rovněž další lekníny s podstatně většími listy i květy. Ve skleníkovém areálu je to vzácný leknín bílý, zástupce české, potažmo evropské flóry. Lekníny s nápadně velkými květy rostou v jezírkách kolem voliéry šimpanzů.
VIDEO: V zázemí průhonické botanické zahrady Chotobuz.