Listy trpaslíka jsou jeden až tři centimetry široké. A bílé květy se žlutými tyčinkami pouze centimetrové. Otevírají se ráno, brzy odpoledne se zavírají. „Roste ve vlhkém bahně a ve vodě při 25 stupních Celsia,“ řekl botanik David Kubala.

Dvacet let po objevení rostliny, květina v původní lokalitě vymizela. Půda tam vyschla kvůli horkému pramenu, u něhož rostla.

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Jednu rostlinu získala na konci roku 2025 ostravská zoo z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde roste v tropickém skleníku v zázemí.

V kontrastu s nejmenším leknínem světa mohou lidé v areálu zoo v Ostravě vidět rovněž další lekníny s podstatně většími listy i květy. Ve skleníkovém areálu je to vzácný leknín bílý, zástupce české, potažmo evropské flóry. Lekníny s nápadně velkými květy rostou v jezírkách kolem voliéry šimpanzů.

VIDEO: V zázemí průhonické botanické zahrady Chotobuz.

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V zázemí průhonické botanické zahrady Chotobuz, která spadá pod Botnaický ústav Akademie věd, byly vysázeny matečnice kosatců, které vědci zkoumají pro jejich léčivé účinky.
Zdroj: David Zima
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V ostravské zoo kvetou i další lekníny.
V ostravské zoo kvetou i další lekníny.
Autor: Foto pro Blesk - David Kubala