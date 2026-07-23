Manželé Kašpárkovi jsou spolu už krásných 49 let. „Trávíme spolu každý den a těšíme se na tu oslavu zlaté svatby, která nás čeká příští rok. I když nám teď osud připravil těžkou zkoušku,“ řekla Ludmila.
Jejího muže Josefa hospitalizovali na metabolické JIP v Městské nemocnice v ostravských Fifejdách. „Když jsem za ním jela, abych ho povzbudila, na odchodu jsem nešťastně upadla a zlomila si při tom krček stehenní kosti,“ popsala Ludmila.
Z návštěvnice se během okamžiku stala pacientka traumatologicko-ortopedické stanice. S manželem dělilo ženu upoutanou na vozíček několik pater. Právě tehdy se zdravotníci rozhodli, že dají ty dva celoživotně zaláskované opět dohromady.
„Bylo to setkání plné překvapení, radosti, dojetí i vděčnosti. Opět jsme se mohli alespoň na chvilku obejmout,“ těší manželku.
Na takové se nezapomíná
„Právě taková dojemná setkání se do zdravotnické dokumentace nezapisují, ale nezapomíná se na ně. Připomnělo nám, že vedle špičkové zdravotní péče dokáže léčit také blízkost a přítomnost těch, které milujeme,“ konstatuje mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
„Jako pečující tým uděláme vše pro to, aby manželé Kašpárkovi příští rok mohli oslavit svou zlatou svatbu. Držíme jim pěsti, přejeme hodně sil a zdraví a věříme, že jejich krásný životní příběh bude pokračovat ještě dlouhá léta,“ říká staniční sestra metabolické JIP Miroslava Moravcová.
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