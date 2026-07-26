„Historické osídlení přímo na návrší, anebo v jeho blízkém okolí, to je v ostravském kontextu naprosto unikátní,“ potvrdil historik Zbyněk Moravec (45) z Ostravského muzea v místě, kde tvrz jako obranné hradiště nad soutokem řek Ostravice a Odry, stála.
Z hradu zbývá už jenom část zdiva a ochranné valy. Život v něm zanikl v souvislosti s česko-uherskými válkami, někdy okolo roku 1474. „Lidé z Koblova a Šilheřovic hrad od 16. století rozebírali na stavební materiál pro své domy,“ uvedl Moravec.
Geofyzikální průzkum na 1 660 m2 do čtyřmetrové hloubi potvrdil části kamenných zdí, a známky pravěkého osídlení. „Od 8. do 9. století a i později zde již stávalo hradisko. Výzkum prokazuje pozůstatky středověké stavby,“ řekl historik.
Na samotném vrchu Landek v městské části Ostravy Petřkovicích dnes stojí rozhledna.
Pro bádání cenné území
Landek je zajímavý tím, že v jednom místě stávalo pravěké osídlení, rané slovanské a velkomoravské hradisko i přemyslovský středověký hrad. „Stále je tu obrovský prostor pro objevování či zpřesňování starších výzkumů. Budeme se v budoucnu snažit o co nejlepší poznání Landeckého osídlení,“ slibuje historik.
Prostor zaniklého hradu na návrší Landek několika málo sondami zkoumali již dříve. „Archeologické výzkumy se hradu dotkly v letech 1976 až 1977 a v roce 1998 při stavbě rozhledny. Všechny dosavadní výzkumy přinesly nemalé množství hmotné kultury a doložily osídlení už v době velkomoravské,“ říká Zbyněk Moravec.
Založil ho Přemysl Otakar II.
Landek byl založen králem Přemyslem Otakarem II. ve druhé polovině 13. století, a to k ochraně hranice s Opolským knížectvím. Ostrava byla tehdy pohraniční osadou, jíž protékala řeka Ostravica, oddělující Moravu od Slezska.
První nepřímá zmínka o hradu pochází z roku 1297, kdy olomoucký biskup Dietrich a těšínský vévoda Měško vyjasnili slezsko-moravskou hranici mezi Landekem a uherskou hranicí.
V roce 1303 hrad držel, pravděpodobně jako léno, Mikuláš I. Žibřid z Barutu, v roce 1349 se hrad stal lénem bývalého těšínského purkmistra Petra.