Katedrála čekala na skutečně velké varhany neuvěřitelných 140 let. Až nyní získá nástroj, který odpovídá významu druhého největšího chrámu na Moravě.
Příběh varhan připomíná dobrodružný román. Vyrobeny byly v roce 1981 pro tehdejší Palác kultury v Praze, kde doprovázely sjezdy KSČ. Stát na nich tehdy nešetřil a pořídil ty nejlepší součásti i ze zahraničí.
Po revoluci našly nový domov v Janáčkově filharmonii Ostrava. Ani tam ale nemohly naplno ukázat svůj zvukový potenciál. Ten dostanou až nyní v obrovském prostoru katedrály. „Jsem rád, že se po 140 letech podaří dát katedrále důstojné varhany. Věřím, že budou sloužit ještě mnoha generacím,“ řekl ostravsko-opavský biskup Martin David.
Když se rozezní, budou se chvět zdi
Nové varhany jsou skutečným kolosem. Váží 25 tun, měří 9 metrů na výšku, 12 metrů na šířku a 4 metry do hloubky. Skrývají více než 5800 píšťal, 20 vzdušnic, sedm měchů a dvojici výkonných ventilátorů.
Spotřeba vzduchu? Ohromujících 85 kubíků za minutu. „Při některých tónech se budou chvět zdi,“ uvedli varhanáři s úsměvem. Největší kovová i dřevěná píšťala měří kolem osmi metrů. Je jen o metr kratší než největší píšťala ve svatovítské katedrále.
Prostor je u varhan zásadní, ale podle odborníků je to s varhanami jako s kuchyní. „Někdo vaří jen se solí a pepřem, jiný používá spoustu koření. Tady z píšťal dostaneme mnohem více barev, dynamiky i síly,“ vysvětlil varhanář Petr Dlabal.
Panovaly obavy z hlubokého kazetového stropu katedrály, který mohl zvuk pohltit. Zkušební měření ale uklidnilo – akustika dopadla nad očekávání dobře.
Nejtěžší díly váží 350 kilo
Přeprava a montáž varhan rozhodně není jednoduchá. Některé části váží až 350 kilogramů, proto je dělníci dostávají do výšky pomocí kladkostrojů, řetězových zvedáků a pomůže i jeřáb.
Mnoho součástí navíc vzniká úplně nově. „Největší pýchou varhanářů je nový hrací stůl, který vzniká ve spolupráci s německými specialisty. Na jeho podobě se dlouho pracovalo tak, aby byl nejen krásný, ale také dokonale ergonomický,“ doplnil Dlabal.
Sbírka ještě nekončí
Obnova a přestavba varhan vyjde zhruba na 30 milionů korun. Většinu peněz už lidé, firmy, město Ostrava i Moravskoslezský kraj společně vybrali. Ve veřejné sbírce ale stále chybějí poslední přibližně tři miliony korun.
Montáž potrvá zhruba tři a půl měsíce a do konce července bude provoz katedrály omezen pouze na dobu bohoslužeb.
Pokud vše půjde podle plánu, první slavnostní tóny nového královského nástroje se klenbou ostravské katedrály rozezní už letos v listopadu. A nástroj, který kdysi doprovázel komunistické sjezdy, začne psát zcela novou kapitolu své historie.