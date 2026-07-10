„Dva životy spojené láskou. Dvě srdce, která bila jeden pro druhého i pro svou rodinu. Dali jste nám ten největší dar – domov, ve kterém jsme vždy nacházeli lásku, bezpečí a pochopení. Naučili jste nás, že rodina je tím nejcennějším, co člověk muže mít.“
Takový vzkaz plný lásky a bolesti je vepsán na smuteční oznámení. Ve vyznání nešťastné dcery pokračují: „V jediném okamžiku se naše životy navždy změnily a zůstalo po vás ticho, které nelze popsat slovy. Přesto v nás vždy zůstane vše, co jste nám předali – vaše dobrota, síla, úsměvy i láska. Ta nikdy nezemře.“
Další slova jsou slibem, že láska přetrvává navěky a nezastaví ji ani smrt. „Budete žít v našich srdcích, v našich vzpomínkách i v našich dětech, dokud budeme dýchat. Děkujeme, že jsme mohly být vašimi dcerami. Nikdy na vás nepřestaneme s láskou vzpomínat,“ dodávají.
Užívali života
Sportovní nadšenci, mořští vlci, kteří trávili dvakrát ročně na jachtě dovolenou, Jiřina S. (†57) a manžel Petr S. (†58) z Bolatic, zemřeli tam, kde to milovali. A rozloučí se s nimi tam, kde milovali je a kde měli rodinu, přátele, kamarády i známé.
Smuteční obřad se uskuteční ve čtvrtek 16. července v 16 hodin v kostele sv. Stanislava v Bolaticích.
Manželský pár byl v Bolaticích oblíbený. Patřil k těm, kteří stmelovali život v obci. Petr S. tančíval a bavil s recesistickým kroužkem Bobři alias BOlatičtí BŘIcháči. Byl členem kulturní komise. S manželkou Jiřinou před 10 lety natočili film Čepení nevěsty o přechodu dívky do role vdané ženy. Měli hlavní role nevěsty a ženicha.
Další dvě oběti tragédie
K tragédii došlo 14. června ve Splitských vratech v Chorvatsku. Do plachetnice, na které se plavili kromě jiných i čtyři Češi, narazil přepravní katamarán. Menší loď šla okamžitě ke dnu. Nehodu, která je jedna z nejtragičtějších za mnoho let, vyšetřuje tamní policie.
Šéf firmy OZO Ostrava Petr B. (†63) z Bohumína měl obří množství znalostí z oblasti vytváření systému komplexního odpadového hospodářství ve městě. „Jestli Pán Bůh potřeboval v nebi udělat pořádek, tak si vybral sakra dobře, odborníka na slovo vzatého, jednoho z nejlepších v zemi. Ale sama v sobě si říkám, že to bylo zbytečně brzo,“ napsala o něm kolegyně na sociální síť.
Vít H. (†67) z Borové u Bolatic léta působil v hřebčíně v Albertovci a založil svůj hřebčín Amona v Bolaticích, který do posledních dní vedl. Život zasvětil hlavně chovu trakénských koní. Byl to právě on, kdo se nejvíc zasloužil o záchranu chovu tohoto plemene v České republice. Chovatel koní, ale také parkurový jezdec, rozhodčí, veterinář a dlouholetý člen České jezdecké federace.
VIDEO: Česká policistka sloužící v Chorvatsku: Tragédie, jakou jsme nezažili! Jak často tam bourají lodě?