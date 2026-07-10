„Dva životy spojené láskou. Dvě srdce, která bila jeden pro druhého i pro svou rodinu. Dali jste nám ten největší dar – domov, ve kterém jsme vždy nacházeli lásku, bezpečí a pochopení. Naučili jste nás, že rodina je tím nejcennějším, co člověk muže mít.“

Takový vzkaz plný lásky a bolesti je vepsán na smuteční oznámení. Ve vyznání nešťastné dcery pokračují: „V jediném okamžiku se naše životy navždy změnily a zůstalo po vás ticho, které nelze popsat slovy. Přesto v nás vždy zůstane vše, co jste nám předali – vaše dobrota, síla, úsměvy i láska. Ta nikdy nezemře.“

Další slova jsou slibem, že láska přetrvává navěky a nezastaví ji ani smrt. „Budete žít v našich srdcích, v našich vzpomínkách i v našich dětech, dokud budeme dýchat. Děkujeme, že jsme mohly být vašimi dcerami. Nikdy na vás nepřestaneme s láskou vzpomínat,“ dodávají.

Smrt Čechů v Chorvatsku: Poslední fotka lodivoda: „Nechávám se zarůst vousem!“

Krátce před svou tragickou smrtí na plachetnici v chorvatských Splitských vratech poslal Petr B. (†63) fotografii své nové vizáže kamarádce. Připsal, že se nechává zarůstat vousem.

Užívali života

Sportovní nadšenci, mořští vlci, kteří trávili dvakrát ročně na jachtě dovolenou, Jiřina S. (†57) a manžel Petr S. (†58) z Bolatic, zemřeli tam, kde to milovali. A rozloučí se s nimi tam, kde milovali je a kde měli rodinu, přátele, kamarády i známé.

Smuteční obřad se uskuteční ve čtvrtek 16. července v 16 hodin v kostele sv. Stanislava v Bolaticích.

Manželský pár byl v Bolaticích oblíbený. Patřil k těm, kteří stmelovali život v obci. Petr S. tančíval a bavil s recesistickým kroužkem Bobři alias BOlatičtí BŘIcháči. Byl členem kulturní komise. S manželkou Jiřinou před 10 lety natočili film Čepení nevěsty o přechodu dívky do role vdané ženy. Měli hlavní role nevěsty a ženicha.

Zasáhlo to celou dědinu: Sousedé promluvili o tragédii Čechů v Chorvatsku

V Chorvatsku po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli čtyři Češi, jejich sousedé truchlí.

Další dvě oběti tragédie

K tragédii došlo 14. června ve Splitských vratech v Chorvatsku. Do plachetnice, na které se plavili kromě jiných i čtyři Češi, narazil přepravní katamarán. Menší loď šla okamžitě ke dnu. Nehodu, která je jedna z nejtragičtějších za mnoho let, vyšetřuje tamní policie.

Šéf firmy OZO Ostrava Petr B. (†63) z Bohumína měl obří množství znalostí z oblasti vytváření systému komplexního odpadového hospodářství ve městě. „Jestli Pán Bůh potřeboval v nebi udělat pořádek, tak si vybral sakra dobře, odborníka na slovo vzatého, jednoho z nejlepších v zemi. Ale sama v sobě si říkám, že to bylo zbytečně brzo,“ napsala o něm kolegyně na sociální síť.

Vít H. (†67) z Borové u Bolatic léta působil v hřebčíně v Albertovci a založil svůj hřebčín Amona v Bolaticích, který do posledních dní vedl. Život zasvětil hlavně chovu trakénských koní. Byl to právě on, kdo se nejvíc zasloužil o záchranu chovu tohoto plemene v České republice. Chovatel koní, ale také parkurový jezdec, rozhodčí, veterinář a dlouholetý člen České jezdecké federace.

VIDEO: Česká policistka sloužící v Chorvatsku: Tragédie, jakou jsme nezažili! Jak často tam bourají lodě?

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Česká policistka sloužící v Chorvatsku: Tragédie, jakou jsme nezažili! Jak často tam bourají lodě?
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Zarmoucené dcery manželů Jiřiny (†57) a Petra (†58), kteří zemřeli při potopení plachetnice v Chorvatsku, na parte svým rodičům napsaly dojemný vzkaz.
Zarmoucené dcery manželů Jiřiny (†57) a Petra (†58), kteří zemřeli při potopení plachetnice v Chorvatsku, na parte svým rodičům napsaly dojemný vzkaz.
Autor: fb