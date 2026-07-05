Strom objevil tým Modrá kočka z Výzkumného ústavu pro krajinu. „Po dvojím měření letokruhové série z odebraného vývrtu byl určen věk 492 roků!,“ hlásil „objevitel“ buku Martin Hvězda (32). Díky moderní metodě měření jde o velmi přesný odhad. Znamená to, že začal růst někdy v roce 1534, kdy v českých zemích vládl Ferdinand I. Habsburský (1503 až 1564).
Dosud nejstarší známý buk byl objeven vědci z České zemědělské univerzity v Krušných horách v roce 2024. Dosahoval věku kolem 470 let. „Nově objevený beskydský jedinec je tedy ještě o více než 20 let starší,“ potvrdil výzkumník.
Pamatuje Habsburky
Strom začal svůj růst již na začátku 16. století. Tehdy se krajina Beskyd významně měnila vlivem valašské kolonizace. Buk prožil téměř celou éru vlády Habsburků, světové války, dynamiku lesního hospodaření i imisní zátěž v minulém století.
„Strom pamatuje dobu, kdy vědci dokazovali, že Země není středem vesmíru. Dnes se pod ním současné generace vědců prochází s tablety, laserovými skenery či jinou moderní technikou,“ usmál se lesník Martin Hvězda.
Jak to měřili?
Analýza byla provedena Presslerovým přírůstovým nebozezem. „Při dodržení základních pravidel jako jsou ošetření štěpařským voskem, odběr jednoho vzorku ze stromu, zdravý jedinec bez hniloby a dutin, je riziko poškození minimální. Strom dutinu poměrně brzy zatáhne díky hojivému pletivu,“ vysvětlil Hvězda.
V zájmu ochrany buku se tým výzkumníků dohodl s lesníky a ochránci přírody, že přesnou polohu stromu nesdělí.
Nejstarší stromy Česka
Nejstarší tis
Vůbec nejstaršími stromy Česka jsou tisy červené. Vilémovický tis bývá titulován jako nejstarší strom Česka či nejstarší tis střední Evropy. Odhaduje se, že jejich stáří je i 2000 let. Mezi zasloužilé tisy patří i Pernštejsnký tis na Brněnsku a tis z Krompachu na Českolipsku.
Nejstarší dub
O titul se přou hned tři. Svatováclavský dub ve Stochově na Kladensku má 700 až 1100 let. Podle pověsti jej nechal vysadit svatý Václav v 10. století. Oldřichův dub v Peruci na Lounsku spjat s pověstí o Oldřichovi a Boženě může mít asi 1000 let a věk Žižkova dubu v Náměšti nad Oslavou, pod nímž prý vojevůdce přespal, se odhaduje na 900 až 1100 let.
Nejstarší lípa
Klokočovská lípa neboli Karlova lípa roste v obci Klokočov na Havlíčkobrodsku. Její věk se odhaduje na více než 1000 let. Obvod kmene měří téměř 9 metrů. V těsném závěsu je Tisíciletá lípa na návsi ve středočeské Staré Lysé, Tisíciletá lípa z osady Kotel na Liberecku či na Hodonínsku Bzenecká lípa, která roste u místního zámku, ta má asi 900 let.
Nejstarší smrk
Úctyhodného věku dosahují v Česku i smrky. Nejstarší náš dosud žijící smrk má kolem 500 let a nachází se v Jeseníkách. Začal růst okolo roku 1520. Ještě starší byl šumavský smrk rostoucí u Plešného jezera. Dožil se 632 let a pamatoval tak ještě vládu Karla IV. Dnes z něj zbývá jen suchý stojící kmen.
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