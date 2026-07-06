Kabátův kopec je známý výskytem jedinečných druhů rostlin i živočichů, třeba vzácných motýlů.
„Lokalita je mimořádně zajímavá tím, že se jen na 20 hektarech prolínají obnažená skalní podloží, les, remízky, teplomilné suché trávníky, keře i vlhčí louky,“ popsal zakladatel spolku Slezské odrůdy Lukáš Matela pro časopis Krásy našeho domova.
Jenže kopcem se šíří lupina. Rostlina známá i ze zahrad umí měnit složení půdy a tím ohrožuje na loukách celé ekosystémy.
Jak trhat, kam dávat?
Spolek tu proto rozmístil informační cedule, které lidi nabádají, ať rostlinu bez ostychu trhají. Jedna nabízí i návod, jak na to. Dvě další označují místa pro odkládání. Je ale třeba, aby si lidé dali pozor a netrhali lupině podobný hadinec obecný. Jde o cennou rostlinu, kterou hmyz doslova miluje.
„Děkujeme každému, kdo přiloží ruku k dílu. Každá utržená část se počítá a vy tím krnovské přírodě na Kabátově kopci opravdu pomůžete,“ obrátil se na návštěvníky lokality člen spolku Štěpán Hlaváč.
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