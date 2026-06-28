Jako na smilování čekají nájemníci na moment, kdy je město zbaví ožraly ze třetího patra.
„Stále je tu. Dál hází věci. Dřív náhodně, ani se nedíval, kam hází. Teď už to párkrát udělal cíleně. Třeba na dvě sousedky. Zprvu plechovku, pak zavařeninu, potřetí maso s těstovinami,“ vylíčila obyvatelka domu Gabriela (47).
Podle ní má muž na jednu z žen pifku, protože její manžel kauzu medializoval a na druhou kvůli jejímu svědectví u soudu.
Taktika opilce? Neotevírat!
Podle nájemníků muž dlouhodobě hází z okna různé věci, prázdné lahve od piva a tvrdého alkoholu, sklenice se zavařeninami, odpadky, melouny, vybavení bytu či psí exkrementy. Lahve létají z okna i během dne, kdy si na hřišti venku hrají děti.
Dle policistů jsou jeho eskapády „jen“ přestupky, a tak s ním nic nezmohou. Stejně tak strážníci.
„Řešili jsme ho opakovaně. Strážníkům už ani neotvírá. Jeho prohřešky jsme dosud dle zákona mohli řešit umístěním na záchytnou protialkoholní stanici,“ řekl už dříve velitel strážníků Libor Bolom.
Muž neotevřel ani při pokusech redaktora Blesk.cz muže zkontaktovat, aby měl prostor k vyjádření.
Jeho pes je fuč
Sousedé si také stěžovali na jeho věčně štěkajícího psa, který často teskně vyl až plakal. Podezírali ho, že svého psa týrá. Často ho prý na dlouhé hodiny nechával zavřeného v bytě a nevenčil ho. Jenže pes v květnu náhle zmizel.
„Prostě je pryč. Nevíme, co se s ním stalo. Jedna paní sousedka z baráku má podezření, že ho otrávil a odnesl někam pryč. Viděla ho, jak nese dvě igelitky směrem na pole,“ vypověděla nájemkyně Gabriela.
Nastupuje exekutor
Opilý soused nejspíš „dojede“ na to, že neplatí nájem městu. „Peníze utápí v chlastu. Rozprodává zařízení bytu, nemá už pračku ani lednici,“ podotkla obyvatelka domu.
Radnice Příbora muže dala k soudu. Ten rozhodl o jeho vystěhování. Verdikt nabyl právní moci.
„Záležitost byla předána soudnímu exekutorovi k provedení výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu. Další postup je v jeho kompetenci. Již činí potřebné kroky v souladu s platnými právními předpisy,“ sdělila vedoucí kanceláře starosty Iveta Busková.
VIDEO: Experti o dlužnících i praktikách exekutorů. Co je potřeba v Česku změnit? (2023)