„Práci v lese jsem obdivoval už jako dítě, dřevorubectví mě učarovalo natolik, že se po nějaké době stala mou životní profesí, i když jsem vystudoval obchodní akademii,“ řekl Václav Krkoška.
Po letech kácení stromů motorovou pilou i sekyrou a absolvování nezbytného dřevorubeckého kurzu si pořídil lanovku, kterou sváží dřevo z těžko přístupného terénu. „Kam se nedostane kůň a ani těžká technika,“ podotkl dřevorubec Krkoška.
Mezi elitou
Díky svému nadšení, síle a šikovnosti patří mezi nejlepší tuzemské dřevorubce, kteří se objeví ve finále letošního mistrovství České republiky.
„Je to veliká pocta a prestiž, být mezi 12 nejlepšími z celé země,“ těší dřevorubce. To se uskuteční poslední červnovou sobotu ve Frenštátu pod Radhoštěm v Amfiteátru na Horečkách.
Závodníci soutěží v disciplínách simulujících tradiční práci se dřevem – například přesekávání kmenů sekerou nebo řezání motorovou a ruční pilou. Rozhodují přitom vteřiny, technika i fyzická připravenost.
Nasekané dřevo rozdává
Co by asi mnozí lidé dali za přátelství s Václavem Krkoškou! Při tréninku doma nařeže a naseká tolik dřeva, že ho sám s rodinou nestíhá spotřebovat. „Proto ho zájemcům rozdám, protože je ho skutečně hodně,“ usmál se dřevorubec.
Zda budou v jeho profesních a soutěžních šlépějích kráčet i jeho dvě děti, zatím neví. „Dceři je teprve 5 a synovi 8 let, je čas,“ dodal.
VIDEO: Roman Míček s kolegou Rudolfem Petrášem při výrobě historického zeleného lesního skla.
Roman Míček s kolegou Rudolfem Petrášem při výrobě historického zeleného lesního skla. Karel Janeček