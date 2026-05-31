Romana pro potápění nadchl před devíti lety kamarád. Po vlastních zkušenostech s ponory postupně vymyslel, zdokonalil a vyrobil několik vychytávek, díky nimž se pod hladinu a na dno lomů či přehrad noří bezpečněji a s větším pohodlím. K inovacím využil také své elektrotechnické vzdělání.
„Pod vodou se pohybuji ve dvaceti, třiceti nebo více metrech. Zjistil jsem, že část vybavení je nevyhovující pro komfortní a bezpečný pohyb dole v hlubinách. Ať se jedná o oděvy či výbavu, už mě napadalo, co a jak vylepšit,“ říká Roman Fojtík.
Vyhřívaný skafandr
Je autorem akumulátoru energie pro výhřev skafandru v hlubinách až do 60 metrů pod hladinou. „Svítilnu jsem vylepšil tak, že i v té hloubce rozeznáte ostře i barevně veškeré předměty na dně. Vše řídí moderní elektronika,“ popisuje.
Zdokonalil také samotný skafandr, vyrobil speciální vyhřívanou vestu i oblek proti zimě zvaný spacák.
Roman Fojtík (37) z Ostravy při jednom ze svých ponorů. archiv R. Fojtíka
Běžné skafandry bývají vytápěny také. „Ale pouze plošně. S mým regulátorem si můžete přesně určit, kterou část těla si ohřeje víc a kterou méně. Rozdělovač výkonu jsem vymyslel právě pro možnost regulace. To nikdo nemá, kolegové mě za to chválí, že nyní to topení konečně dostalo ten správný smysl,“ říká.
Chytrý akumulátor
Akumulátor Romana Fojtíka z nerezu je vodotěsný a nosí se za opaskem. „Živí" svítilnu a uplatnění může najít třeba i v čističkách odpadních vod.
Ve větších hloubkách, nejčastěji pod 30 až 40 metry, postihuje potápěče při dýchání stlačeného vzduchu dusíkové opojení, což je stav podobný alkoholové opilosti. „Srdce vám buší, nejde dýchat, s mými vychytávkami se ale dá přežít. Elektroniku jsem si vymyslel a vyrobil svou vlastní,“ podotkl.
Blesk.cz se Roman Fojtík pochlubil s vynálezy beze strachu, že mu někdo jeho nápady ukradne. „Museli by je vidět i zevnitř, a tu strukturu znám jen já, asi by měli smůlu. Patentované ty potápěčské věci ale nemám,“ přiznal elektrotechnik.