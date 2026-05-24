„Je to takový smutný pocit. Roky jsem se té mašině staral o údržbu a teď ji tady rozebírám na díly,“ říká elektrikář Lukáš Marcoň, který kilometr pod zemí s partou dalších horníků demontoval lokomotivu.
Vyklízení dolu ČSM, do letošního ledna posledním činném v Česku, je v poslední fázi. Po technické likvidaci se vypnou ventilátory a zasype se. Finiš měl nastat na přelomu let 2028 až 2029, vše jde ale tak hladce, že k tomu dojde o několik měsíců dřív.
Co neudají, zůstane dole v dole
OKD se snaží zařízení jako kombajny, motory, elektrodíly a další techniku nejprve prodat na trhu, než rovnou dávat do šrotu. Spousta materiálu zůstane v podzemí.
Ředitel útlumu David Hájek o lividaci techniky v Dole ČSM ve Stonavě. (květen 2026) Michal Charbulák
„Vždy vyhodnocujeme, zda je pro nás ekonomicky výhodné zařízení vzít ho nahoru na povrch či ne. U spousty zařízení to nevychází. Oleje z motorů a převodovek komplet vypouštíme a bereme na povrch, kde se ekologicky zlikvidují,“ řekl ředitel útlumu David Hájek. Dodal, že dole bylo nastříháno a na povrch vyvezeno přes 80 km kabelů.
Vtažnou jámu „přepůlí“
Definitivní uzavření dolu proběhne poté, co se jámy zasypou. Na dvou vtažných jámách (vhání do dolu vzduch – pozn. aut.) dolu ČSM, na Jihu a na Severu, proběhne asi v její polovině v hloubce asi 600 metrů k betonáži tzv. zátky. Pod ní zůstane volný prostor, odkud se později bude odvádět a využívat metan.
„Nad touto zátkou se cementopopílkovou směsí jáma zasype až k povrchu,“ doplnil ředitel s tím, že zasypávání dvou výdušných jam proběhne jednodušeji bez betonování zátky.
Zbývá 10 hrází
Rychlost likvidačních ředitele potěšila. Rychle pokračují i práce na výbuchuvzdorných hrázích v bočních chodbách vedoucích z hlavních jam. „Z celkových 87 jich zbývá postavit 15. Poslední dvě hráze budou dokončeny v červenci,“ sdělil David Hájek.
Poté bude ještě letos následovat vypnutí hlavních ventilátorů a zásyp obou výdušných jam. Na likvidaci Dolu ČSM si OKD vytvořila rezervu ve výši 3,3 miliardy korun, díky urychlení prací ale může významně uspořit.