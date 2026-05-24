„Je to takový smutný pocit. Roky jsem se té mašině staral o údržbu a teď ji tady rozebírám na díly,“ říká elektrikář Lukáš Marcoň, který kilometr pod zemí s partou dalších horníků demontoval lokomotivu.

Vyklízení dolu ČSM, do letošního ledna posledním činném v Česku, je v poslední fázi. Po technické likvidaci se vypnou ventilátory a zasype se. Finiš měl nastat na přelomu let 2028 až 2029, vše jde ale tak hladce, že k tomu dojde o několik měsíců dřív.

Co neudají, zůstane dole v dole

OKD se snaží zařízení jako kombajny, motory, elektrodíly a další techniku nejprve prodat na trhu, než rovnou dávat do šrotu. Spousta materiálu zůstane v podzemí.

Ředitel útlumu David Hájek o lividaci techniky v Dole ČSM ve Stonavě. (květen 2026)

„Vždy vyhodnocujeme, zda je pro nás ekonomicky výhodné zařízení vzít ho nahoru na povrch či ne. U spousty zařízení to nevychází. Oleje z motorů a převodovek komplet vypouštíme a bereme na povrch, kde se ekologicky zlikvidují,“ řekl ředitel útlumu David Hájek. Dodal, že dole bylo nastříháno a na povrch vyvezeno přes 80 km kabelů.

Vtažnou jámu „přepůlí“

Definitivní uzavření dolu proběhne poté, co se jámy zasypou. Na dvou vtažných jámách (vhání do dolu vzduch – pozn. aut.) dolu ČSM, na Jihu a na Severu, proběhne asi v její polovině v hloubce asi 600 metrů k betonáži tzv. zátky. Pod ní zůstane volný prostor, odkud se později bude odvádět a využívat metan.

„Nad touto zátkou se cementopopílkovou směsí jáma zasype až k povrchu,“ doplnil ředitel s tím, že zasypávání dvou výdušných jam proběhne jednodušeji bez betonování zátky.

Zbývá 10 hrází

Rychlost likvidačních ředitele potěšila. Rychle pokračují i práce na výbuchuvzdorných hrázích v bočních chodbách vedoucích z hlavních jam. „Z celkových 87 jich zbývá postavit 15. Poslední dvě hráze budou dokončeny v červenci,“ sdělil David Hájek.

Poté bude ještě letos následovat vypnutí hlavních ventilátorů a zásyp obou výdušných jam. Na likvidaci Dolu ČSM si OKD vytvořila rezervu ve výši 3,3 miliardy korun, díky urychlení prací ale může významně uspořit.

Pohled na místo, které přepůlí jámu. Zde vznikne zátka, pod níž se bude z volného prostoru čerpat plyn, prostor nad ní po povrch se zasype.
