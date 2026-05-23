„Atypická je tím, že v letopočtu chybí poslední číslice. Je tam tedy možné číst jen číslovku »199« a v nápisu ČESKÁ REPUBLIK A chybí pro změnu poslední písmenko »A«. Je to podivnost, jakou jsem ještě nikdy v životě neviděl,“ ukazuje platidlo František Jurga.
Za všechna léta, co shromažďuje mince a bankovky, ví, že jsou ochotné nadšenci za podobné raritní kusy »vysolit « horentní sumy. „Nominální hodnotu má sice 10 korun, ale pro mě jako pro nadšence je to takový Svatý grál, který nikdo nemá,“ potvrzuje sběratel.
Chyboražba v oběhu
Podle jeho mínění jde o chyboražbu, zaviněnou při výrobě. „Je záhadou, jak se taková mohla dostat do oběhu,“ uvádí Jurga. Jako sběratel zkoušel oslovit odborníky, aby odhadli cenu desetikoruny. Ti jej odkázali do sběratelské aukce.
„Je to v podstatě zmetek. Někdo to asi sbírá, těžko určit cenu, já na to klienty nemám. Zkuste nabídnout na Aukro, tam to prodáte asi nejlépe,“ radí odborník Roman Veselý, AUREA Numismatika Praha.
„Určitě si ji chci ve sbírce jako zvláštnost ponechat. Sbírat dál pro radost jako zpestření penze. Takže se tu hodnotu třeba ani nikdy nedozvím,“ reagoval.
Aukro: 10 Kč za 609 999
Desetikoruny vydané od roku 1993 se prodávají na největším českém prodejním portálu Aukro od 10 korun. V nabídce byla jedna bez číslice v letopočtu, nabízená za 50 tisíc, neprodala se.
Desetikoruna s „malým Kč“- kdy písmenka překrývá v horní části vyražená linka - z roku 1993 je nejcennější oběžnou mincí České republiky. Do oběhu se dostalo pouze kolem tisíce kusů. Její vyvolávací cena je 199 999, pokud je v nejvyšší kvalitě bez známek používání je cena 609 999!
Deset korun je deset korun
„Je možné, že se jedná o chyboražbu. Pro ČNB má ale každá desetikoruna hodnotu 10 korun. O tom, zda má ta mince i jinou než nominální hodnotu, rozhoduje zejména zájem sběratelů,“ vysvětlila mluvčí ČNB Petra Vlčková.
V roce 1993, s ohledem ke vzniku nového státu, dali do oběhu rekordní počet mincí, jen desetikorun bylo téměř 70 milionů. „Je proto možné, že se do oběhu dostaly i výrobní zmetky,“ dodala Vlčková.
Mince byla vyražena v Hamburgu. „Od roku 1994 už se tyto razí v mincovně v Jablonci nad Nisou,“ sdělila Vlčková.
