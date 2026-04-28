Celníci si v Ostravě vytipovali dvě  místa, která mohla s nelegálním gamblingem souviset. První ze dvou plánovaných zásahů proběhl hladce. V baru, běžně přístupném veřejnosti, celníci pojali podezření na provozování hazardu bez povolení. Kápli tu na čtyři nelegální automaty, které vyřadili z provozu a poté odvezli k dalšímu přověření.

Použili násilný vstup

Druhou kontrolu však provozovatelé podniku celníkům značně ztížili. „Přístup do herních prostor byl celníkům úmyslně komplikován. V souladu se zákonnými oprávněními proto došlo k násilnému vstupu, při kterém celníci překonali osm uzamčených dveří,“ popsal mluvčí celního úřadu David Kubenz.

Celníci v Ostravě překonali osm zamčených dveří, aby se dostali k nelegálním automatům. (duben 2026) Celní úřad Ostrava

Z herny bylo odvezeno 14 automatů, v součtu s prvním zásahem jich tedy bylo 18. Od počátku roku už bylo zabaveno 28 technických herních zařízení. Za provozovani nelegalniho hazardu muze byt pokuta az 50 milionu korun.

Celníci v Ostravě překonali osm zamčených dveří, aby se dostali k nelegálním automatům.
Autor: Celní úřad Ostrava