Krve bylo tolik, že šlo doslova o minuty. Na místo okamžitě vyrazili záchranáři a do vzduchu se vznesl také vrtulník. „Pacient si horní končetinu amputoval v předloktí,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Končetinu museli okamžitě zaškrtit, aby zabránili dalšímu masivnímu krvácení. Po nejnutnějším ošetření následoval rychlý letecký transport do Fakultní nemocnice Ostrava. Muž byl při předání v kritickém stavu.
Záchranáři zároveň připomínají, že při podobných úrazech je naprosto klíčové rychlé a správné jednání. Krvácející končetinu je nutné okamžitě zaškrtit a ránu sterilně zakrýt.
„Amputovanou část těla je třeba uchovat v chladu, ideálně v igelitovém sáčku, který se vloží do dalšího sáčku se studenou vodou. Nikdy však přímo na led,“ dodal Humpl.
VIDEO: Muž při výbuchu petardy přišel na silvestra krátce po půlnoci o ruce. (Silvestr 2025)
