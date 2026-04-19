Za deskaly na Jablunkovsku stojí sdružení Kapela Lipka Chrystiana Heczka. Projektem chce zachovat v povědomí osobnosti zdejšího regionu. Portrét Szczepana Sikory namaloval na stodole v jablunkovské části Bělá jako své třetí dílo polský streetartový umělec Arkadiusz Andrejkow.
„Vždy jsem obdivoval, jak si místní obyvatelé váží své místní identity,“ zmínil muž, který už namaloval v Bukovci někdejšího fojta Adama Ćmiela a v Písku básnířku Marii Suskovou.
Malby podle fotek
Umělec vyobrazil Sikoru stejně jako i dvě další osobnosti podle dobové fotografie. Zachycen je na ní a tedy i na deskalu v kostýmu Jaceka, který má zdůrazňovat důstojnost nositele a oddanost tradici.
„Jedná se o slavnostní oděv místní komunity, který kombinuje eleganci s hluboce zakořeněným pocitem identity. V něm Sikora cestoval do Varšavy na Kongres Poláků ze zahraničí, kde zastupoval Poláky z Jablunkova,“ vysvětlil Arkadiusz Andrejkow.
Sedlář, bankéř i hasič
Szczepan Sikora se narodil v tkalcovské rodině. Lásku k řemeslu podědil, stal se sedlářským mistrem. Měl silný vztah k veřejné službě. Stal se filantropem a pilířem společenského života v Jablunkově. Těšil se zde ohromné úctě.
Pracoval pro slezské katolíky, čítárnu, banku i hasičský sbor. Byl zvolen soudcem a odhadcem. Za první světové války organizoval zásobování obyvatel jídlem, po ní svůj pozemek daroval na stavbu památníku válečným obětem. Ke konci života nechal klášterní budovy přestavět na byty. Zemřel na náhlé krvácení do mozku.
VIDEO: Plzeň ožila čtvrtým ročníkem street artového festivalu WALLZ. (2023)
Plzeň ožila čtvrtým ročníkem street artového festivalu WALLZ. Romana Vébrová