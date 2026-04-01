„Věc je ve stádiu prověřování. Máme dostatek informací o možném počtu poškozených. K výzvě nicméně přistupujeme z důvodu, aby se uzavřel okruh osob, které se cítí být v souvislosti s činností sdružení poškozeny,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Kriminalisté, kteří na objasnění případu pracují, vyzývají všechny možné poškozené, aby se jim ozvali na email krpt.skpv.ook.evidence@pcr.cz
Přiznání influencerky
Kauza ostravské agentury H+H otřásla krajem loni na podzim. Odstartovala ji influencerka Teri Rusňáková (22), která popsala praktiky, které se děly na desítky let pořádaném populárním táboře ve Frýdlantě nad Ostravicí, kam jezdily děti bez přehánění z celého Česka.
„Vypadáš tak sexuchtivě... ten věčně nadržený typ, zrzka... můžem to brát i jako lekce do života... všechno, co bys chtěla, bych tě dovedl k dokonalosti,“ sdílela konverzaci s jedním z vedoucích na táboře, kteří si říkali H-Tým.
Všudypřítomný sex?
Po zveřejnění příspěvku Rusňákové se strhla bouře. Ozývaly se další a další dnes už dospělé možné oběti, kterých mohou být až stovky! Vedoucí, ve velké míře mladí muži, měli pro děti vymýšlet hry se sexuálním podtextem a pod rouškou tmy dokonce na některé dívky vyvíjet sexuální nátlak.
Mělo docházet přímo i k pohlavnímu styku s nezletilými. „Bohužel mi psaly i dívky, že s nimi spaly. Moc dobře si pamatuji na jeden večer, kdy se jeden kluk z H-týmu poslední noc vyspal s mou kamarádkou (13),“ tvrdila Teri Rusňáková.
S táborem je konec
Agentura H+H pozastavila činnost a v březnu pod tíhou skandálu jednatel Jiří Hnilička oznámil, že tábor znovu už neotevře. „Ne, tábor skončil, konat se už nikdy nebude,“ sdělil.
Policisté každopádně konkrétní zatím nebudou. „Vzhledem k dané fázi trestního řízení, která je neveřejná, a také ve spojitosti s ochranou zvlášť zranitelných obětí a samozřejmě respektem presumpce neviny, nyní nelze uvést žádné bližší informace,“ podotkla Pavla Jiroušková.
