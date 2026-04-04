„Rodiče mi jako malému četli často z knih Harryho Pottera, takže jsem začal číst právě příběhy o něm. Zamiloval jsem si sci-fi a fantasy. Vedle Pottera mám rád sérii Hunger Games a knihy o Percy Jacksonovi, zrovna o něm už je to nějakých 20 knih,“ popsal Kryštof Vozárik.
Zmíněné tituly byly i zfilmovány, může tak směle porovnávat. „Harry Potter se mi líbil, ale zfilmování Percyho Jacksona bylo poměrně hrozné,“ usmál se.
Kéž by bylo víc času
Student gymnázia je do četby tak ponořen, že jen za minulý rok si vypůjčil a přečetl 147 knih! „Dá se říct, kudy chodím, tudy čtu. Škoda, že není víc času,“ naráží na své další koníčky jako jsou lukostřelba, historický šerm či hra na cimbál.
K četbě také vede své tři mladší sourozence. S bratry-dvojčaty (13) chodí do knihovny společně, nejmladší sestřičce (8) knížky nosí.
Inspiruje okolí
Zapálený čtenář neunikl pozornosti ostravských knihovnic. „Jeho zájem o četbu je hluboký a autentický, umí přemýšlet o příbězích v širších souvislostech a přirozeně inspirovat okolí. Často jej lze potkat v Malé půjčovně Ústřední knihovny, kde vznikají spontánní rozhovory o knihách i životě,“ uvedla knihovnice Alena Bittmarová.
Kryštof Vozárik byl proto bez váhání nominován do celostátní soutěže Král čtenářů. Krajské kolo ovládl s přehledem. Vítěz celostátního finále, v níž má velké šance uspět, bude slavnostně vyhlášen v rámci předávání cen Magnesia Litera 18. dubna v Praze.
