„Rodiče mi jako malému četli často z knih Harryho Pottera, takže jsem začal číst právě příběhy o něm. Zamiloval jsem si sci-fi a fantasy. Vedle Pottera mám rád sérii Hunger Games a knihy o Percy Jacksonovi, zrovna o něm už je to nějakých 20 knih,“ popsal Kryštof Vozárik.

Zmíněné tituly byly i zfilmovány, může tak směle porovnávat. „Harry Potter se mi líbil, ale zfilmování Percyho Jacksona bylo poměrně hrozné,“ usmál se.

Multitalent Melanie z Bohumína: Tancem dobyla svět!

Melanie Musilová (16) z Bohumína je taneční multitalent. Vyhrává světové soutěže a nyní dostala i Zlatý oříšek.

Kéž by bylo víc času

Student gymnázia je do četby tak ponořen, že jen za minulý rok si vypůjčil a přečetl 147 knih! „Dá se říct, kudy chodím, tudy čtu. Škoda, že není víc času,“ naráží na své další koníčky jako jsou lukostřelba, historický šerm či hra na cimbál.

K četbě také vede své tři mladší sourozence. S bratry-dvojčaty (13) chodí do knihovny společně, nejmladší sestřičce (8) knížky nosí.

V Jablunkově roste nový Picasso! Obrazy školačky Barbory (15) berou dech

Obrazy mladé malířky Barbory Kazdové (15) z Jablunkova připomínají díla Pabla Picassa.

Inspiruje okolí

Zapálený čtenář neunikl pozornosti ostravských knihovnic. „Jeho zájem o četbu je hluboký a autentický, umí přemýšlet o příbězích v širších souvislostech a přirozeně inspirovat okolí. Často jej lze potkat v Malé půjčovně Ústřední knihovny, kde vznikají spontánní rozhovory o knihách i životě,“ uvedla knihovnice Alena Bittmarová.  

Kryštof Vozárik byl proto bez váhání nominován do celostátní soutěže Král čtenářů. Krajské kolo ovládl s přehledem. Vítěz celostátního finále, v níž má velké šance uspět, bude slavnostně vyhlášen v rámci předávání cen Magnesia Litera 18. dubna v Praze.

VIDEO: Ondřej Müller: O české obálce knihy prvního vydání Harry Pottera.

Ondřej Müller: O české obálce knihy prvního vydání Harry Pottera

Gymnazista Kryštof Vozárik (16) z Ostravy přečetl 147 knih za rok.
Gymnazista Kryštof Vozárik (16) z Ostravy přečetl 147 knih za rok.
Autor: Foto Blesk - Michal Charbulák