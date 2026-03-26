Posledním krokem k dokončení transakce bylo uvolnění prostředků Státního fondu podpory investic (SFPI). Jedná se o kombinaci dotace 81 milionů korun a úvěru 162 milionů korun.
„Uhrazením celé kupní ceny na účet notáře jsme splnili poslední zásadní podmínku pro převod vlastnictví. Náseldovat bude zápis do katastru nemovitostí, po uplynutí zákonné lhůty bude jako vlastník zapsána naše společnost Teplo Hlučín,“ řekl jednatel společnosti Petr Rončka.
Smlouvy zůstávají
Pro stávající nájemníky se s příchodem nového majitele nic zásadního nemění. Nájemní smlouvy zůstávají v platnosti ze zákona a výše nájemného tak v souvislosti s převodem vlastnictví zůstává nezměněna. Jedinou administrativní změnou je nové číslo bankovního účtu pro platby, přičemž variabilní symboly zůstávají stejné.
„Chystanou změnou jsou investice do oprav domů i okolních ploch a zřízení kontaktního místo přímo v lokalitě,“ uvedla starostka Hlučína Petra Tesková. Kontaktní místo bude od 1. dubna v Komunitním centru. Nájemci se na něj budou moci obracet s veškerými technickými i organizačními dotazy.
V nadcházejících dnech bude probíhat přejímka domů či odečty měřidel. Celkem 275 bytů bude sloužit sociálnímu bydlení s regulovaným nájemným. Výše nájemného ve zbývajících 252 bytech bude kopírovat cenová kritéria, která jsou v Hlučíně obvyklá.
