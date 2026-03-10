Filozofická fakulta Ostravské univerzity (OU) otevře od nového akademického roku bakalářský studijní program Latinský jazyk a literatura.
„Otevření distančního studia latiny je pro naši fakultu důležitým krokem. Chceme zpřístupnit humanitní vzdělání i lidem, kteří si z pracovních či rodinných důvodů nemohou dovolit pravidelnou prezenční docházku,“ řekl děkan fakulty Robert Antonín.
Výuka on-line
Odborné zázemí pro výuku bude zajišťovat Katedra latinského jazyka a kultury. Studium bude probíhat on-line. „Filozofická fakulta je jednou ze tří filozofických fakult v České republice, kde se latinský jazyk vyučuje jako samostatný obor. Jako první jej nabídne také v distanční formě,“ dodala vedoucí PR oddělení fakulty Irma Kaňová.
Studující získají základy latinské gramatiky, naučí se pracovat s originálními texty a poznají literární i kulturní tradici od antiky až po novověk. Zájemci o studium mohou přihlášky podávat do 30. dubna prostřednictvím webu fakulty.
Tento rok vypsala fakulta umění jiné dva nové obory: instrumentální hra na akordeon a hra na cimbál.
