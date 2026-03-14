Čtyřem bratrům i jejich sestře se vždy líbily filmy s bojovým uměním. „Nejen kvůli ladným sestavám bojovníků, ale hlavně proto, že v nichž vítězí dobro nad zlem. Chceme být taky takoví spravedliví, umět se bránit při nebezpečí,“ říká Marcela (13).
Se stejně nadanými sourozenci se shodne, že umění taekwondo vyžaduje rychlost, dynamiku i sílu. „Ale je to taky o hlavě, mozku a jeho nastavení. Bojovník musí být vnitřně silný. Vládnout správnou pozitivní energií,“ potvrzuje nejstarší bratr Robert (14).
Mistr tatínek
Do tělocvičny přivedl své potomky tatínek Robert. „Jsem trojnásobný mistr Česka v boxu. Dnes vodím děti na tréninky, a jsem velice pyšný na to, že po dvou letech trénování vyhrávají první soutěžní poháry,“ prozrazuje.
Trénink taekwondistů v Havířově, kam dochází i pět sourozenců Horváthových. Karel Janeček
Taekwondo jeho děti stmelilo. Drží při sobě a chtějí si spolu v budoucnu i otevřít vlastní školu bojových umění. „A vyhrávat,“ dodává syn Ríša (10).
Jsou to šampioni, říká kouč
Pětici sourozenců si pochvaluje muž nejpovolanější, jejich trenér, mistr bojových umění Petr Gřešek (53) a říká: „Jsou to vysloveně šampioni. Největší talent má Radek (11), ještě ho nikdo neporazil, nastupuje přitom proti hřmotnějším soupeřům.“
„Chceme se umět ubránit násilníkům, kteří by si na nás troufli. Věřte, že by nedopadli dobře. A chceme být motivací dalším dětem, vést je k aktivitě. Taky se dobře učíme ve škole, jinak by nás táta nepustil na trénink,“ směje se nejmladší syn Filip (8).
Co to je taekwondo?
Taekwondo je moderní korejské bojové umění a i olympijský sport, název v překladu znamená Cesta ruky a nohy (tae=kopat, kwon=pěst, do=cesta). Je známé pro své dynamické, rychlé a vysoké kopy, přičemž klade důraz na sebeobranu, fyzickou zdatnost, disciplínu a rozvoj osobnosti.