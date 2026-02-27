Při čekání na zelený signál na křižovatce ulic Nádražní a Českobratrská zahlédla policejní hlídka, která držela službu nad nočním městem, mladíky sklánějící se nad ležícím starším mužem. Zamířila tam.
„Phone! Phone!“ volal cizinec. Policisté se vydali za mladíky. „Netrvalo dlouho a trojici zadrželi u parku Čs. letců. Ti už měli zřejmě připravenou legendu a tvrdili, že muži chtěli pomoci se zvednout ze země,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Průšvih má ten nejmladší
Jak vzápětí zjistili kriminalisté, cizinec měl právě hledat v navigaci telefonu cestu do hotelu, když uklouzl na ledu a spadl. Poblíž postávající mladíci pak k němu neomylně zamířili s nekalými úmysly.
„Jak poškozeného zvedali, nejmladší z nich zřejmě využil situace a ze země odcizil jeho mobilní telefon. Všichni poté utekli,“ popsala policistka Michalíková. Cizinec má zpět telefon, benjamínek party na krku obvinění z krádeže. Hrozí mu rok basy.
Mladíci v Ostravě pomáhali cizinci, který uklouzl, a přitom ho okradli. (únor 2026) PČR