„Mohu potvrdit, že probíhá zásah v jednom z domů v centru Havířova. Na místě jsou policisté a žádáme veřejnost, aby se řídila jejich pokyny,“ uvedla kolem půl třetí odpoledne policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Lidé neměli ani vycházet ven z vchodů v uzavřené oblasti. Důvodem má být nebezpečný a nejspíše ozbrojený muž, který se měl zabarikádovat v jednom z bytů. K násilnému vstupu do bytu se podle zjištění Blesk.cz chystala krajská zásahová jednotka.
Podle informací Blesku byl při zásahu postřelen jeden policista. Podle svědků vešel do večerky muž se samopalem a začal střílet. Následně se měl zabarikádovat ve sklepě. „Slyšeli jsme dva menší výbuchy, asi dělobuchy od zásahovky, a pak další výstřely,“ uvedl muž, který má v domě dílnu. Při následné střelbě ve sklepě pak postřelil zasahujícího policistu.
VIDEO: Muž ze Sokolovska vyhrožoval střelbou, došla si pro něj zásahovka. (leden 2026)
Muž ze Sokolovska vyhrožoval střelbou, došla si pro něj zásahovka. PČR