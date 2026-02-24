„Mohu potvrdit, že probíhá zásah v jednom z domů v centru Havířova. Na místě jsou policisté a žádáme veřejnost, aby se řídila jejich pokyny,“ uvedla kolem půl třetí odpoledne policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Lidé neměli ani vycházet ven z vchodů v uzavřené oblasti. Důvodem má být nebezpečný a nejspíše ozbrojený muž, který se měl zabarikádovat v jednom z bytů. K násilnému vstupu do bytu se podle zjištění Blesk.cz chystala krajská zásahová jednotka.
