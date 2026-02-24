Podle policie se dvojice na sociálních sítích vydávala za nezletilou dívku. Navazovala komunikaci s muži, získávala si jejich důvěru a po krátké době si vyžádala intimní fotografii. Jakmile ji obdržela, spustil se pokaždé stejný scénář. Vydírání, nátlak a výhrůžky.
„Mužům mladíci hrozili, že jejich choulostivé snímky a konverzace rozešlou rodině, známým, nebo policii. Vystrašení poškození pak útočníkům poskytovali přístup ke svým účtům, posílali kopie občanských průkazů a nechali si diktovat další kroky,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.
Brali si půjčky
Obvinění mladíci si na jejich jména zakládali nové účty, sjednávali úvěry a půjčky. Oběti musely peníze vybírat a odesílat přes přepravní společnosti na výdejní místa. Každého z poškozených tak měli připravit o stovky tisíc korun, přičemž celková škoda přesáhla tři miliony korun.
Kriminalisté po oznámení jednoho z poškozených vyhodnotili kamerové záznamy i další operativní informace, které je dovedly k podezřelým. Brzy vyšlo najevo, že jejich oběti pocházely i z jiných krajů.
Utráceli ve velkém
„Mladíci nyní čelí obvinění z vydírání a úvěrového podvodu. Při výslechu se ke všemu doznali,“ dodala mluvčí. Z nelegálně získaných peněz žili nákladným a bohémským životem. Pronajali si byt, pořídili elektroniku, značkové oblečení i vozidla.
Při domovních prohlídkách policisté zajistili hotovost, mobily, elektroniku i automobily pocházející z trestné činnosti.
