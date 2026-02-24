Podle policie se dvojice na sociálních sítích vydávala za nezletilou dívku. Navazovala komunikaci s muži, získávala si jejich důvěru a po krátké době si vyžádala intimní fotografii. Jakmile ji obdržela, spustil se pokaždé stejný scénář. Vydírání, nátlak a výhrůžky.

„Mužům mladíci hrozili, že jejich choulostivé snímky a konverzace rozešlou rodině, známým, nebo policii. Vystrašení poškození pak útočníkům poskytovali přístup ke svým účtům, posílali kopie občanských průkazů a nechali si diktovat další kroky,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.

Gang v domě u Anděla nutil ženy k prostituci: Otřesné detaily! Mučení, vydírání a znásilňování

Ulice Na Bělidle

Brali si půjčky

Obvinění mladíci si na jejich jména zakládali nové účty, sjednávali úvěry a půjčky. Oběti musely peníze vybírat a odesílat přes přepravní společnosti na výdejní místa. Každého z poškozených tak měli připravit o stovky tisíc korun, přičemž celková škoda přesáhla tři miliony korun.

Kriminalisté po oznámení jednoho z poškozených vyhodnotili kamerové záznamy i další operativní informace, které je dovedly k podezřelým. Brzy vyšlo najevo, že jejich oběti pocházely i z jiných krajů.

Rok vězení pro právničku: Šikanovala stařečky kvůli prodeji chalupy na Šumavě

Pražská právnička Alena R. (59) dostala roční vězení za vydírání seniorů kvůli prodeji chalupy na Šumavě.

Utráceli ve velkém

„Mladíci nyní čelí obvinění z vydírání a úvěrového podvodu. Při výslechu se ke všemu doznali,“ dodala mluvčí. Z nelegálně získaných peněz žili nákladným a bohémským životem. Pronajali si byt, pořídili elektroniku, značkové oblečení i vozidla.

Při domovních prohlídkách policisté zajistili hotovost, mobily, elektroniku i automobily pocházející z trestné činnosti.

VIDEO: Pražští policisté zadrželi gaunera, který ze seniora vylákal takřka půl milionu. (srpen 2024)

Video
Video se připravuje ...

Pražští policisté zadrželi gaunera, který ze seniora vylákal takřka půl milionu. (srpen 2024) Policie ČR

Fotogalerie
3 fotografie
Mladíci obrali své oběti o tři miliony korun a žili jako králové. Policie zajistila důkazy z trestné činnosti a nějakou hotovost.
Mladíci obrali své oběti o tři miliony korun a žili jako králové. Policie zajistila důkazy z trestné činnosti a nějakou hotovost.
Autor: PČR