„To snad nemyslí vážně! Přímo u školy? To si teda něco vyslechnou!,“ reagují rozlíceně rodiče, kterým děti docházejí na ZŠ Elišky Krásnohorské. Většina okamžitě začala bombardovat školu i magistrát.
Od ledna si v automatu, od školy vzdáleného jen 30 metrů, může kdokoli, tedy i děti, koupit produkty nápadně připomínající bonbony. Ale s obsahem psychoaktivních látek jako kratom či kanabinoidy.
Já nic, já nevím
Automat je schovaný za rohem školy na verandě u restaurace provozované cizinci. „Proč to tady je u školy, čí to je?,“ ptá se redaktor Blesk.cz muže z podniku. „No, no, I don´t know (ne, ne, nevím – pozn. aut.),“ říká muž a kvapně mizí.
Automat je volně přístupný pro kohokoliv. Dá se na něm platit kartou. Jenže je na soukromém pozemku. Co si v něm kdo koupí, nic a nikdo nereguluje a nemá možnost ovlivnit...
Další automat je na ulici Jiřího Trnky, asi 150 metrů od další základky na ulici Čs. Armády. Poblíž je navíc i školka.
Primátor: Jsou to lotrové!
To, že se automaty ve městě objevily, nelibě nese i primátor Petr Korč. „Na rovinu? Provozovatelé těch automatů jsou lotrové! Město ani jeden nepovolilo. Je absurdní, že automaty umisťují na soukromých pozemcích u škol. Naprosto tím narušují bezpečnou zónu v okolí škol pro naše děti. Bohužel město ani městská policie nemá v ruce zákonný a účinný nástroj, jak je zakázat nebo odstranit,“ uvedl.
Proberou se zákonodárci?
Automaty na psychoaktivní produkty nejsou problémem jen Frýdku-Místku. Města bedlivě sledují prostup zákonodárců. „Věříme, že takový nástroj městům co nejdříve dají a tyto obludnosti, které zcela prokazatelně ohrožují zdraví našich dětí, zmizí nejen z okolí škol, ale i z celého území našeho i dalších měst,“ řekl primátor Petr Korč.
Je z toho i epilepsie
Obrovským problémem jsou kanabinoidy a další psychoaktivní látky, jako například kratom, podle ostravského neurologa Jana Rajnera. „Dochází ke mně pacientka, u které se po jejich užívání objevila epilepsie a véžné psychické problémy,“ varoval lékař a dodal: „Jasná regulace by byla přínosem, zvláště pro ochranu mladých.“
