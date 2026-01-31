Že je něco v nepořádku, tušila Oliverkova rodina od počátku. O nemoci se ale dozvěděla, až když mu byly dva roky. „Dlouho se čekalo na genetické výsledky,“ vysvětlil táta Lukáš (32).
Nemoc křehkých kostí se potvrdila. Ale malý Oliver nese svůj úděl statečně. I neustálé cestování. Častěji se místo s dětmi potkává s lékaři. „Aby se mu kosti aspoň zčásti zpevnily, každý půlrok jezdíme na léčbu biofosfonáty do Zlína,“ přiblížil tatínek.
Zase zlomenina
Poslední týdny prožívala rodina období radosti i strachu zároveň. „Olí se začal stavět na nohy a obcházet nábytek. To je sice úžasný pokrok, ale v kombinaci s jeho křehkostí to znamená být neustále ve střehu,“ pokrčil rameny Lukáš Strážnický.
Bohužel nemoc je nemilosrdná a opět se krutě přihlásila o slovo. Stačil jeden jediný pád chlapečka. Oliver si zlomil levou nohu a pravděpodobně ho čeká operace...
Nutně potřebují řidičák
Pro rodinu je klíčové cestování. „Jezdíme sanitkami, ale někdy je ohledně toho problém, tak jezdíme veřejnou dopravou,“ říká Olího táta s tím, že takhle cestovat už je příliš náročné. „Sháníme peníze na řidičák pro manželku. Momentálně si ho nemůžeme dovolit,“ přiznal Lukáš Strážnický. Rodinu můžete podpořit ZDE
Nemoc křehkých kostí
Onemocnění osteogenesis imperfecta způsobuje zmutovaný gen. Vysoká křehkost kostí vede k opakovaným a častým zlomeninám dlouhých kostí. Vzácné nejsou ani zlomeniny žeber a obratlů.
Křehké kosti se často lámou po minimálních úrazech, pádech nebo i bez zjevného důvodu. Dětem s touto nemocí se i proto říká „skleněné". Příčiny nemoci křehkých kostí zatím spolehlivě léčit nelze, významným pokrokem je ale léčba biofosfonáty.
