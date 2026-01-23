„Bylo to ošklivé. Ti dva seděli tři stoly od dveří, on šel přímo k nim, cosi zařval, vytáhl nůž a začal toho chlapa bodat. Ten napadený asi čekal, že něco přijde, stihl vstát a trochu se bránit. Kdyby zůstal sedět na židli, tak je po něm,“ vylíčili pro Blesk.cz štamgasti sportbaru, kde se krveprolití odehrálo.
Muž přišel útočit do hospody, kde se scházejí i fotbaloví fanoušci. „Někteří jsou silní velcí chlapi, dva tři toho útočníka přemohli,“ pokračovali hosté.
„Po příjezdu policistů na místo zraněnému muži poskytovali pomoc přítomní hosté, kteří na místě zpacifikovali také útočníka,“ uvedla k incidentu policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Žárlivý tyran
Zatímco agresor byl odveden v poutech, sanitka spěchala se zraněným do nemocnice. Útok přežil.
Co násilníka k činu vedlo, je všem v podniku jasné. „Byl to žárlivý de*ent, co jiného. Co jsme slyšeli, tak ta paní s ním nebyla dlouho, byl to prý tyran. Když se s ním rozešla, tak jí prý furt psal, hrozil, že jí zabije rodinu,“ popsali štamgasti. Muže s nožem viděli poprvé, nikdy předtím prý v „jejich“ podniku nebyl.
Útok si naplánoval
Podle hostů zákeřný útok nebyl „pouhým“ zkratem. „Údajně chodil po hospodách od dveří ke dveřím a ty dva vyloženě hledal. Sem přišel s nožem v takovém pouzdře, měl ho u sebe,“ řekli.
Policisté případ šetří jako pokus vraždy. O plánovaném útoku svědčí trestní sazba, se kterou pracují. „V případě pravomocného odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody na 12 až 20 let. Trestní stíhání je vedeno vazebně,“ uzavřela policistka Pavla Jiroušková.
