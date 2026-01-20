Před okresním soudem stanula pětice žalovaných. Dva lidé z vedení MRA, která byty v Havířově spravuje, a tři zástupci firem, které podvodně zakázky získaly. Státní zástupce Vojtěch Pospíšil pro ně chtěl podmíněné tresty. Ale hlavní postavě, bývalému vedoucímu investičního odboru MRA Markovi K. (43), navrhl sedm let natvrdo.
„Na úplatcích jako organizovaná skupina přijali nejméně 5,5 milionů korun,“ řekl Pospíšil s tím, že Marek K.jako „všimné“ dostal od jedné firmy mimo jiné i auto nebo stavební materiál na plot.
Podmínka pro všechny
Soud byl shovívavý. Do vězení nikdo z žalovaných nejde, ale budou muset platit. Padly podmínky v rozmezí 28 měsíců až tři roky se zkušební dobou 42 měsíců až pět let. Ta nejdelší varianta platí pro Marka K. Peněžní tresty se pohybují od 150 tisíc do 4,5 milionu, nejvíce má zaplatit opět Marek K.
„Uložené tresty jsou mírnější, než jsem navrhoval. Nejvýraznější je to u obžalovaného K. Na druhou stranu mu soud uložil poměrně vysoký peněžitý trest. Ten však nedosahuje ani výše prokázaných přijatých úplatků,“ řekl žalobce Pospíšil po vyhlášení rozsudku.
V problémech i primátor
Soud tak zatím nepravomocně uzavřel první větev složité kauzy. Loni v září však policie otevřela tzv. druhou větev, ve které figurují i známí regionální politici, zvolení za hnutí ANO, havířovský primátor Ondřej Baránek či moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič.
„Vědomě jsem se ničeho nedopustil,“ reagoval na trestní stíhání Ondřej Baránek. Opozice ho chce sesadit z křesla primátora, na jejich výzvu ale nereagoval. Do konce ledna by mělo zastupitelstvo jednat o jeho případném odvolání z funkce.