„Dělal jsem na tom zhruba týden čistého času. Jeden až dva dny v týdnu. Je to super pocit. Moje dcerka má radost, jsem šťastný. Je to moje cyklistka, už ve dvou letech jsme jí z jejího prvního kola sundávali kolečka,“ řekl odsouzený táta Lukáš Janecký (44).
Kolo poskládal z toho, co bylo k mání. „Vzal jsem si rám a bral si z hromady dílů, co jsem potřeboval. Myslím si, že výsledek je pěkný,“ culil se muž.
„Líbí se mi,“ přikývla dcerka Valentýnka (9) testující nový červený bicykl. Svým synům předali vlastnoručně opravená kola i další tři odsouzení.
Oživují šrot
Renovace kol pro potomky odsouzených je rozšířením projektu Kola pro Afriku, který posílá repasovaná kola dětem do Gambie. Už druhým rokem spolupracuje s věznicí Heřmanice s tím, že vyřazená a vyhozená kola dodává vězňům k opravě. „Ani netušíte, jak důležité a radostné pro dítě je vlastnit kolo,“ usmál se zakladatel Roman Posolda.
Posílení rodičovství
Odsouzení nemají příliš možností, jak udělat radost dětem k Vánocům. Renovace a věnování kol je jednou z mála možností. „Posílení rodičovských kompetencí u odsouzených je nesmírně důležité a je jednou z priorit věznice při práci s odsouzenými, kteří mají děti. Projekt má krásný, přínosný přesah,“ řekl ředitel heřmanické věznice Pavel Horák.
