„Podle předběžně zjištěných informací měl dosud neustanovený pachatel využít situace a z palubní přihrádky odcizit finanční hotovost přes dva tisíce korun,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková
Řidič se gaunera snažil zastavit, ale byl přemožen. Pachatel uprchl neznámo kam. Policistům se ho zatím nepodařilo dopadnout.
Hledají je jako svědky
V souvislosti s prověřováním krádeže hledají mladé lidi, které zachytily kamery. Vedou je jako svědky a rádi by si s nimi promluvili.
„Policisté žádají veřejnost o pomoc při ustanovení totožnosti osob, které by mohly pomoci objasnění skutku. V případě poznatků k nim neváhejte volat na tísňovou linku 158. Samozřejmě se obracíme i na skupinku mladíků, aby se případně policistům sami ozvali,“ požádala policistka Eva Michalíková.
