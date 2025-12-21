„Sbírka našeho velikána mi učarovala svou drsnou krásou už na základní škole. Občas se k ní vracím a pokaždé na mně zapůsobí stejně silně. Snažil jsem se ale podívat na ty verše úplně jiným pohledem,“ popisuje Boris Renner.
„Nepodařilo se mi zjistit, že by se někdo pokusil o ztvárnění básní také fotografickou formou. Projekt jsem tedy vzal jako výzvu,“ říká. I když Bezručovo dílo je vesměs temné a syrové, sám ale nechtěl, aby kalendář působil depresivně.
Pózovali herci
„Zpočátku jsem vůbec netušil, jak ty scény nafotit, a nějaký čas jsem ty témata musel zpracovávat sám v sobě. Teprve potom jsem je začal vidět v obrazech,“ popisuje autor kalendáře, jehož celý výtěžek putuje jako každý rok hendikepovaným dětem.
Bezručovy Slezské písně ožily ve fotografiích charitativního kalendáře Borise Rennera. Boris Renner
Před Rennerovým fotoaparátem pózovalo přes 40 lidí, také herci Národní divadlo Moravskoslezského nebo písničkář Jaromír Nohavica.
Pro snímek k básni Ostrava na srpnové straně kalendáře fotograf Renner sfáral do našeho posledního černouhelného dolu ČSM Sever ve Stonavě. Dostal se do hloubky tisíc metrů pod zemským povrchem.
Vydělává na cvičení
Svůj první charitativní kalendář vydal Boris Renner v roce 2018 ke stému výročí vzniku republiky. Jeho kalendáře vydělaly za sedm let již 350 tisíc. Všechyn peníze fotograf věnoval na rehabilitace, dětí s neurologickým postižením a s dětskou mozkovou obrnou. Kalendář je k mání za 340 Kč ZDE