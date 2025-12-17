Podle toho, co napadená později vypověděla strážníkům, se na ni agresorka vrhla s nebývalou intenzitou.
„Sdělila, že na ni žena bezdůvodně křičela, fyzicky ji napadla a poškrábala ji na dlani. Když chtěla z prodejny utéct, žena oznamovatelku následovala, znovu jí před provozovnou napadla pěstmi a nakonec na ni plivla,“ popsal výpověd ženy policejní rada Libor Morcinek.
Nakažená žloutenkou?
Ty opravdu špatné zprávy ale teprve měly přijít. Útočnice se nijak netajila, že je údajně nakažená žloutenkou typu C.
„Jelikož měla žena krvavé zranění na ruce, do kterého se ji dle sdělení pravděpodobně dostaly sliny, byla na místo přivolána rychlá záchranná služba,“ pokračoval Libor Morcinek. Napadená žena skončila v havířovské nemocnici, kde ji čekaly i testy, zda se skutečně nakazila žloutenkou. Útočnici si odvezla policejní hlídka.
