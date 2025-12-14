V Kobeřicích kolem sedmé ráno spadl starší muž spadl na namrzlé silnici velmi nešťastně. „Skončil pod projíždějícím osobním vozidlem. Zpod auta muže vytáhli svědci. Pacient krvácel, utrpěl poranění hlavy a hrudníku,“ řekl záchranář Lukáš Humpl. Převezen byl do FN Ostrava.
Do nemocnice následně putoval také řidič (56), který prudce projel zatáčku u Kravařů. „Dostal smyk, ten nezvládl. Vyjel do příkop, kde narazil do stromu,“ popsala policistka Pavla Jiroušková. Muž si zranil hrudní část páteře a hlavu.
„Opět nabádáme, aby řidiči přizpůsobili jízdu stavu vozovky, také povětrnostním podmínkám a i svým schopnostem,“ radí policistka.
VIDEO: Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy. Kamionu praskla pneumatika. Pět lidí se zranilo, jeden zemřel. (12. 12. 2025)
Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy. Kamionu praskla pneumatika. Pět lidí se zranilo, jeden zemřel. policieČR