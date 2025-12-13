„Pokud 16. prosince Dopravní a energetický stavební úřad potvrdí, že tato trať je provozuschopná a splňuje všechny podmínky, tak opět propojíme Ostravu tramvajovou tratí,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.
Nové nástupiště na náměstí Republiky bude ale hotové až za několik měsíců, takže tam cestující zatím budou využívat provizorní zastávky.
Od 17. prosince se změní i jízdní řády. Největší změnou bude posílení tramvajové linky 2. „Lidé z jihu se mnohem častěji a pohodlněji dostanou do centra Ostravy. A taky 13, kterou jsme zaváděli jako linku ze Zábřehu, z Výškovic do centra, tak tu necháme v provozu, protože se nám osvědčila. Vycházíme vstříc přepravní poptávce,“ upozornil Morys.
Obří rekonstrukce
Rekonstrukce náměstí přijde zhruba na 315 milionů korun. Přestavby má zjednodušit přestupy, vylepšit nástupiště i podchody pod Frýdlantskými mosty. Pro silniční dopravu se zatím nic nemění. Náměstím Republiky budou nadále projíždět jen autobusy.
„Snažili jsme se v co nejkratší době nejprve zprovoznit tramvajovou trať. Udělaly se co nejrychleji sanace a opravy mostů a co nejrychleji se smontovala kolej, tak aby příští týden výluka mohla být ukončena,“ dodal technický ředitel DPO Martin Chovanec.
Zbývají podle něj dokončit práce zejména na podchodech, kde je zatím všechno víceméně jen vybouráno. „Chybí dodělat tramvajové nástupiště, kde se jenom osadila hlavní nosná konstrukce, dále inženýrské sítě, všechny rozvody. Věříme, že v příštím roce doděláme celou stavbu tak, jak jsme si plánovali,“ podotkl Chovanec.
Velký rest
Ostravský primátor Jan Dohnal (ODS) řekl, že náměstí Republiky bylo velkým restem, který si město neslo z minulosti. „Ve všech diskuzích, kde jsme se snažili prodat cokoliv pozitivního o městě, se nám náměstí Republiky opakovalo, že to je něco, co do Ostravy nepatří. Já si to myslím taky a jsem rád, že se povedlo ten projekt zahájit,“ uvedl Dohnal.
Zahájení stavby podle něj komplikovaly složité majetkové vztahy, které nejprve bylo nutné vypořádat.
VIDEO: V centru Ostravy probíhá rekonstrukce Frýdlantských mostů. (srpen 2025)
V centru Ostravy probíhá rekonstrukce Frýdlantských mostů. (srpen 2025) město Ostrava