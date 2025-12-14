Na místo, kde odpočívají celé generace lidí, byl dlouhé desítky let smutný pohled. „Chtěli jsme vrátit hřbitovu důstojnost a přispět k urovnání vztahů mezi bývalými německými obyvateli a současníky,“ řekl starosta obce Marcel Chovančák.
Po druhé světové válce už v Hlince nikdo z Němců nezůstal. Prázdné domy osídlili Češi, kteří sem šli za prací v zemědělství. K německému hřbitovu ale vztah neměli. Chátral, činili se i vandalové. „Němci a jejich potomci se báli vracet. Ale právě oni nám teď s obnovou hřbitova velmi pomohli,“ dodal starosta.
Dochovaná tvář
Díky německým příbuzným, kteří dodali originální fotografie hrobů, mohla obec obnovit náhrobky. Trvalo to skoro pět let. „Opravili jsme jich 81, což je drtivá většina, možná i všechny. Jsem nadšený,“ řekl Marcel Chovančák. S obnovou hrobů se objevily i zajímavé příběhy, třeba o sestrách Hildě a Hedwize Hirmke.
Obec Hlinka po pětiletém úsilí obnovila německý hřbitov. (prosinec 2025) Obec Hlinka
„Byly ze 14 dětí a zemřely v roce 1927 jen půlrok po sobě. Náhrobek Hedwigy (†15) ležel nápisem dolů v zemi. Tím se foto skrylo před vlivy přírody a vandaly. Je na hřbitově jediné tak dobře dochované. Náhrobek Hildy (†17) jsme pak našli pod zemí, naprosto nečekaně,“ usmál se na závěr spokojený starosta.
Potomek přispěl půl milionu
Jediným z potomků Němců, který pravidelně do Hlinky každý rok jezdí, je Hubert Nölscher, jehož praprapradědeček byl prvním voleným starostou obce Hlinky, tehdy pod německým názvem Glemkau.
„On sám přispěl k obnově částkou přes půlmilionu,“ řekl starosta Marcel Chovančák. Skoro milion dodal Česko-německý fond budoucnosti.
Sochař zvládl všechny
Na opravě všech náhrobků pracoval jediný člověk, sochař a restaurátor Tomáš Křivý. Bylo nutné správně umístit hroby a poskládat správně všechny části náhrobků. Obnovit písmo už byla „maličkost“. „Mimořádně důležitou úlohu měl Milan Pišl, který dohledal a komunikačně propojil německé rodáky a vedení obce,“ vyzdvihl starosta.
Některé náhrobní desky vyjevily dojemné verše na rozloučenou se zemřelými, až nečekaně často u dětí či mladých lidí. Odhalují, které dítě zemřelo na dnes banální nemoc, které bylo fatálně zraněno při zemědělských pracech nebo čí syn se například nevrátil z války.