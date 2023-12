Ačkoliv Adam Sládek (28) z Ostravy vystudoval na IT specialistu v náročném oboru kryptografie a informační bezpečnost v angličtině, nakonec se našel v úplně jiné profesi, ke které mu stačí v podstatě jen řidičák. Jako kurýr vozí lidem potraviny i drogerii a neměnil by. Obzvláště před Vánoci má opravdu napilno.

I přesto, že občas musí doručovat například 300 rolí toaleťáku nebo vynosit do šestého patra balíky s minerálkami, svou práci si užívá. „Miluji řízení auta a kontakt s lidmi,“ říká k tomu, proč už se k původní profesi nechce vrátit. A zážitků z toho „kontaktu“ má nespočet.

Většinou milých, ale občas i opravdu nečekaných. „Někdo za nákup poděkuje drobnými do kapsy nebo v tomto vánočním čase dá ochutnat cukroví. To potěší. Avšak jednou jsem starší dámě vyskládal do chodby 15 tašek a ona za to ze sebe shodila župan. Červenajíc jsem se omluvil a pádil pryč,“ smál se muž, který pro rozvážkovou společnost jezdí už tři roky.

Pánem svého času

„Pro mě je ideální, že si směny můžu nacvakat do aplikace jako někdo obědy a vybrat si dny. Raději pracuji od rána do večera, klidně i 40 až 50 rozvážek a pak mám více volna,“ líčil pan Adam s tím, že nejraději doručuje k rodinným domkům.

Důvod je jednoduchý - dobře se u nich parkuje a nákup je rychle odbavený. „Firma se rozšiřuje i do menších měst a městeček, takže těchto tras přibývá, což je dobře,” vysvětlil.

Jako bonus vidí možnost poznávat nové lidi. „Já si s každým rád popovídám. Baví mě ta rozmanitost, nepřeberná škála lidí, se kterými se potkávám. Někoho by to mohlo vyčerpat, mě to naopak nabíjí a dodává energii. Ne každý mi to věří, ale zákazníci se ke mně skoro vždycky chovají perfektně,“ podotkl Sládek.

Dárek za 1 400

Asi největší překvapení připravil kurýrovi zákazník, který si objednal 14 kusů lahví šampaňského, jednu za 1 400 korun. „Vezl jsem mu je do Brna a on mi pak nakonec jednu dal. Kuriózní byla také objednávka 120 rohlíků různých druhů,“ řekl. Nejčastěji však vozí pečivo, uzeniny, pivo, ovoce a zeleninu. Nyní ho zaměstnává i rozvoz vánočních stromků.

VIDEO: Fiala o jednání s řetězci: Slíbili slevnění potravin, teď se k tomu nikdo nemá.

délka: 03:02.24 Video Video se připravuje ... Fiala o jednání s řetězci: Slíbili slevnění potravin, teď se k tomu nikdo nemá Blesk - Jaroslav Šimáček, Lukáš Červený